Ministerstwo Finansów uważa, że już obecnie składki OC uwzględniają stopień użytkowania pojazdów, a dodatkowe zmiany mogą doprowadzić do nadużyć związanych ze zniżkami.

Właściciele pojazdów używanych sporadycznie mają obecnie ograniczone możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co nie zawsze wiąże się z pełnym zwolnieniem z obowiązku posiadania OC.

W odpowiedzi na te problemy po raz kolejny pojawiła się propozycja wprowadzenia sezonowego ubezpieczenia OC, dzięki któremu możliwe byłoby opłacanie składek tylko za okres, kiedy faktycznie korzystamy z danego pojazdu. Posłowie wskazali, że w wielu europejskich krajach funkcjonuje taki rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu możliwe jest jego wykupienie tylko na określoną porę roku, np. od kwietnia do października, co pozwala ograniczyć koszty ubezpieczenia w okresie, gdy motocykl, kamper czy kabriolet nie jest używany.

Interpelacja została skierowana do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów.

Koniecznym warunkiem do czasowego wycofania pojazdu z ruchu jest zapewnienie miejsca postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, jak również uiszczenie opłat związanych z decyzją o wycofaniu, a także zdeponowaniem dowodu rejestracyjnego oraz tablic. W takim przypadku pojazd nadal jest zarejestrowany, ale poprzez wycofanie go z ruchu - zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - zakład ubezpieczeń jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.