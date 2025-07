Jeronimo Martins Polska S.A. to właściciel popularnych w Polsce sklepów Biedronka. Są one obecne w 1,3 tys. miejscowościach na terenie całego kraju. Sieć rozwija swoją obecność na polskim rynku od 29 lat, a w końcówce pierwszego kwartału 2024 roku posiadała 3 596 placówek.

W ostatnim czasie Biedronka zapadła w pamięć wielu klientom za sprawą kontrowersyjnej rywalizacji reklamowej z siecią sklepów Lidl. Gdy kurz bitwy o to, kto ma najniższe ceny opadł, światło dzienne ujrzała kolejna potencjalna afera.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, przedstawił w poniedziałek zarzuty właścicielowi sklepów Biedronka, 32 firmom transportowym oraz ośmiu menedżerom i właścicielom firm transportowych. Dotyczą one zmowy, której efektem było ograniczenie możliwości przechodzenia kierowców pomiędzy firmami obsługującymi centra dystrybucyjne Biedronki.

Zdaniem prezesa UOKiK, przedsiębiorcy chcieli uniknąć wzajemnego podkupowania sobie pracowników. Powodowało to znaczne utrudnienia w szybkim znalezieniu pracy dla kierowców, którzy dopiero odeszli z poprzedniej firmy. Jak przekazano w komunikacie UOKiK, utrudniało to kierowcom możliwość podniesienia wynagrodzenia.

Dodatkowo, konsekwencje finansowe grożą również menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie nielegalnego porozumienia. UOKiK może nałożyć na nich kary do 2 mln zł. Poważne kary finansowe to jedno, ale za nimi ciągnie się również kryzys wizerunkowy, który w biznesie bywa znacznie bardziej dotkliwy.

Urząd zwraca uwagę na to, że istnieje sposób na uniknięcie tak surowych sankcji za sprawą programu łagodzenia kar (leniency). Przedsiębiorcy uczestniczący w zmowie będą mogli liczyć na załagodzenie konsekwencji, o ile podejmą pełną współpracę z urzędem. Prezes UOKiK oczekuje m.in. dostarczania dowodów dotyczących istnienia porozumienia.

Sprawa, której przygląda się UOKiK obnaża bezduszność biznesu, który nie troszczy się o losy swoich pracowników. Jedną z najbardziej niepokojących konsekwencji zawierania podobnych zmów pomiędzy pracodawcami jest to, że w ich efekcie pracownicy stają się zakładnikami układów zawartych poza ich kontrolą. Równie poważnym problemem okazuje się to, że podobne zmowy mogą prowadzić do zahamowania wzrostu wynagrodzeń, czy ograniczenia mobilności zawodowej.