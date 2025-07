Niedogrzany silnik to przede wszystkim problem z właściwościami oleju silnikowego. W niskich temperaturach olej zachowuje się jak gęsty syrop, znacząco ograniczając swoją zdolność do smarowania. Konsekwencją jest zwiększone tarcie między komponentami, które w normalnych warunkach powinny pracować z minimalnym oporem. Ten efekt jest szczególnie destrukcyjny dla precyzyjnych elementów jak łożyska wału korbowego czy mechanizm rozrządu.

W przeciwieństwie do jednostek benzynowych, diesle charakteryzują się znacznie dłuższym czasem rozgrzewania - nawet 15-20 minut może być potrzebnych do osiągnięcia optymalnej temperatury pracy.

Ważnym problemem w jeździe miejskiej na krótkich dystansach i z niedogrzanym silnikiem jest system oczyszczania spalin, szczególnie filtr DPF. Ta część wymaga temperatury powyżej 600°C do przeprowadzenia cyklu regeneracji, podczas którego nagromadzona sadza zostaje spalona. W ruchu miejskim, gdzie prędkości są niskie a postoje częste, filtr nie osiąga wymaganej temperatury. Rezultatem jest zapychanie się filtra, które może prowadzić do całkowitej awarii wymagającej kosztownej wymiany.

Choć silniki benzynowe lepiej znoszą miejską eksploatację, one również nie są pozbawione problemów związanych z krótkimi trasami. Częste zimne rozruchy prowadzą do zwiększonego zużycia paliwa - zimny silnik może spalać nawet o 30-50 proc. więcej benzyny niż rozgrzany.

Niepełne spalanie w zimnym silniku powoduje odkładanie się nagaru na zaworach dolotowych i w komorze spalania. Z czasem może to prowadzić do problemów z pracą silnika, utraty mocy i zwiększonej emisji spalin. Świece zapłonowe również szybciej się zużywają przy częstych zimnych rozruchach.

Krótkie trasy to również problem dla akumulatora samochodowego. Każdy rozruch silnika to duże obciążenie dla baterii, która musi dostarczyć energię do rozrusznika. Problem pogłębia się, gdy po rozruchu auto jedzie tylko kilka minut - alternator nie ma wtedy wystarczająco dużo czasu na pełne naładowanie akumulatora. W rezultacie akumulator pracuje w stanie chronicznego niedoładowania, co drastycznie skraca jego żywotność.