Wielu kierowców sądzi, że nowoczesne technologie produkcji wyeliminowały potrzebę docierania. To niebezpieczne uproszczenie. Choć współczesne silniki są wykonane z niezwykłą precyzją, pierwsze kilka tysięcy kilometrów wciąż odgrywa kluczową rolę w procesie dopasowywania się współpracujących elementów.

Paradoksalnie, monotonna jazda ze stałą prędkością to też jeden z najgorszych sposobów eksploatacji nowego silnika. Długie podróże autostradowe z tempomatem ustawionym na 140 km/h mogą wydawać się łagodne dla jednostki napędowej, ale w rzeczywistości uniemożliwiają równomierne docieranie wszystkich elementów.

Silnik potrzebuje zmiennych obciążeń i różnych zakresów obrotów. Jazda miejska przeplatana trasami podmiejskimi, z łagodnymi przyspieszeniami i hamowaniami, to znacznie lepszy scenariusz niż godziny spędzone przy stałych obrotach.

Kluczem jest stopniowe zwiększanie obciążeń. Przez pierwsze 1-3 tys. kilometrów (dokładne wartości można czasem znaleźć w instrukcji obsługi) trzeba się stosować do kilku prostych zasad.

Należy przede wszystkim unikać wysokich obrotów - silnik powinien pracować głównie w średnim zakresie, bez zbliżania się do czerwonego pola obrotomierza. Nie oznacza to jazdy na luzie - silnik powinien pracować pod lekkim obciążeniem, ale bez przesady. Optymalne obroty to zazwyczaj 2000-4000/min dla benzyny i 1500-3000/min dla diesla.