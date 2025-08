Obecnie ograniczenie prędkości do 30 km/h obowiązuje już na ponad połowie ulic Helsinek. Tego lata władze miasta zdecydowały się dodatkowo wprowadzić to ograniczenie w rejonach położonych w pobliżu szkół. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Transport publiczny w Helsinkach jest doskonały, co zmniejsza liczbę samochodów używanych do jazdy, a co za tym idzie, liczbę poważnych wypadków

Na znaczenie właściwego zarządzania przestrzenią miejską zwracają uwagę nie tylko eksperci ds. ruchu drogowego, ale również zarządcy dróg w wielu europejskich miastach - w tym także w Polsce. Dobrym przykładem potwierdzającym, że poprawa bezpieczeństwa nie sprowadza się wyłącznie do ograniczania prędkości, jest Jaworzno. Miasto to, dzięki przemyślanym inwestycjom i długofalowej strategii, znacząco zmniejszyło liczbę wypadków śmiertelnych i dziś uchodzi za modelowe w zakresie troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, a zwłaszcza pieszych.

Same ograniczenia to za mało. Pokazują to Francja i Niemcy

To, że samo ograniczenie prędkości nie wystarczy do skutecznej poprawy bezpieczeństwa na drogach, pokazują doświadczenia niektórych europejskich miast, w których wprowadzenie takich rozwiązań spotkało się z krytyką. Przykładem może być Paryż, gdzie limity prędkości przyczyniły się do spadku płynności ruchu i wprowadzenia ogólnego chaosu na drogach. Sprzeciw wobec tego typu zmian wyrazili również Niemcy - szczególnie w Monachium, gdzie rozszerzenie stref "Tempo 30" doprowadziło do przeniesienia ruchu z głównych arterii na osiedla mieszkaniowe, co znacząco pogorszyło komfort życia lokalnej społeczności.