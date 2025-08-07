W skrócie Nowy Opel Astra oraz Astra Sports Tourer debiutują z ulepszonym napędem hybrydowym, który oferuje większą moc i zasięg na jednym ładowaniu bez podnoszenia ceny.

Układ hybrydowy typu plug-in o mocy 196 KM i momentem obrotowym 360 Nm współpracuje z nową siedmiobiegową skrzynią biegów i zapewnia zasięg elektryczny do 86 km.

Nowa generacja Astry wyposażona została w szereg nowoczesnych technologii poprawiających komfort i bezpieczeństwo, a sprzedaż w Polsce ruszy jesienią w niezmienionej cenie od 159 900 zł.

Opel Astra cieszy się sporym zainteresowaniem, w 2024 r. z liczbą 16 587 egzemplarzy, uplasował się na 10. miejscu w rankingu najczęściej rejestrowanych samochodów osobowych w Polsce.

Na sprzedaż w tym roku pozytywnie powinny wpłynąć zmiany, jakim poddano ten model. Niemiecki producent poinformował, że Astra i Astra Sports Tourer już niebawem dostępne będą z ulepszonym napędem hybrydowym typu plug-in.

Nowa Astra otrzymała wydajniejszy układ hybrydowy. Więcej mocy i większy zasięg w tej samej cenie

Coraz ostrzejsze normy emisji spalin i kary związane z ich przekroczeniem, zmuszają producentów w rozwijanie napędów hybrydowych z możliwością ładowania. Takie samochody w cyklach pomiarowych zużywają symboliczne ilości paliwa, a jednocześnie nie uzależniają od ładowarek tak, jak samochody elektryczne. A im większa bateria w takiej hybrydzie - tym zużycie paliwa i zasięg w trybie elektrycznym jest większy.

W trybie elektrycznym nowa Astra hybrydowa plug-in przejdzie do 83 km. Opel materiały prasowe

Stąd zmiany, jakim poddano Astrę. Nowy napęd hybrydowy plug-in w tym modelu generuje 196 KM (wcześniej - 180 KM) oraz 360 Nm. Całkowicie nowa jest zintegrowana z silnikiem elektrycznym dwusprzęgłowa skrzynia, która ma teraz siedem a nie sześć biegów.

Mimo większej mocy układu napędowego osiągi nie uległy zmianie. Sprint do 100 km/h nadal trwa 7,6 s (w kombi - 7,7 s), a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h.

Więcej w tej samej cenie. Nowy Opel Astra z napędem plug-in przejedzie do 83 km w trybie elektrycznym

Trzon napędu nadal stanowi turbodoładowana czterocylindrowa jednostka o pojemności 1,6 l i mocy 150 KM. Znajdujący się w jednej obudowie ze skrzynią biegów silnik elektryczny generuje 125 KM (poprzednik osiągał 110 KM).

Pojemność baterii została zwiększona z 12,4 do 17,2 kWh, co zwiększyło zasięg w trybie elektrycznym z 57 do 83 km (według WLTP).

Większa bateria sprawiła, że wyniki zużycia benzyny są niższe. Astra z nowym napędem hybrydowym plug-in zużywa 12,7-13,1 kWh energii elektrycznej i 2,2-2,4 litra paliwa na 100 km (wg WLTP).

Cena Opla Astry Sports Tourer Plug-in Hybrid pozostaje bez zmian i wynosi 164 900 zł. Opel materiały prasowe

Oczywiście na pokładzie Astry nadal znajduje się szereg funkcji i technologii, które poprawiają bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Centralny punkt w kokpicie stanowi 10-calowy dotykowy ekran multimedialny, a wszystkie informacje kierowca otrzyma na cyfrowym wyświetlaczu. Na liście wyposażenia znajduje się także bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto, a także bezkluczykowy dostęp.

Sport Tourer przyśpiesza do setki w 7,7 s. materiały prasowe

Ile kosztuje nowy Opel Astra Plug-in Hybrid? Kiedy pojawi się w Polsce?

Chociaż sprzedaż modelu z odnowionym napędem w Niemczech już się rozpoczęła, klienci w Polsce będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Nad Wisłę nowy Opel Astra i Astra Sports Tourer Hybrid Plug-in trafią jesienią tego roku. Ceny nie ulegną zmianom - ceny podstawowej wersji hatchback rozpoczną się od 159 900 zł, a wersji kombi - od 164 900 zł.

