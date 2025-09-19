W skrócie Toyota i Lexus dominują wśród najczęściej kradzionych aut w Niemczech, szczególnie modele NX, Land Cruiser i UX.

Nowoczesne metody kradzieży, takie jak "kradzież na walizkę", ułatwiają przejmowanie pojazdów bez śladów włamania.

Wzrost kradzieży odnotowały także inne marki, jak Hyundai, a Berlin pozostaje stolicą samochodowych kradzieży.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Na szczycie listy znalazł się Lexus NX pierwszej generacji - złodzieje ukradli aż 130 egzemplarzy tego modelu. Przy średniej wartości szkody 26 730 euro, ubezpieczyciele wypłacili za same NX-y prawie 3,5 miliona euro odszkodowań.

Drugie miejsce zajęła Toyota Land Cruiser czwartej generacji ze 104 kradzieżami. Co ciekawe, średnia wartość szkody wyniosła tu 41 268 euro - znacznie więcej niż w przypadku Lexusa. Trzecie miejsce przypadło Lexusowi UX pierwszej generacji - skradziono 99 sztuk przy średniej szkodzie o wartości 17 504 euro.

Dlaczego złodzieje kradną Toyoty i Lexusy?

Przyczyn jest kilka, ale oczywiście najważniejsza dotyczy samego sposobu kradzieży i obchodzenia fabrycznych zabezpieczeń. Lexus NX pierwszej generacji produkowany w latach 2014-2021 jest wyposażony w systemy bezkluczykowe, które złodzieje nauczyli się skutecznie obchodzić. Dodatkowo części z Lexusów osiągają wysokie ceny na czarnym rynku, a skradzione auta często trafiają do Europy Wschodniej lub Afryki.

Ten sam mechanizm działa w przypadku Toyoty Land Cruiser, która jest ultrapopularnym modelem za naszą wschodnią granicą. Można podejrzewać, że np. w Rosji, gdzie Land Cruiser sprzedawał się w ilościach hurtowych, kierowcom Toyoty coraz bardziej zaczyna doskwierać brak części zamiennych. Z tego powodu auta, które są kradzione w Niemczech, mogą być dawcami dla egzemplarzy jeżdżących po Rosji. Oczywiście, część aut zyskuje po prostu nowych właścicieli.

W pierwszej dwudziestce znalazły się również modele niemieckich marek premium. BMW reprezentują X6 drugiej generacji (11. miejsce, 47 kradzieży) oraz X5. Mercedes GLS zajął 17. pozycję z 39 kradzieżami. Z kolei Porsche 911 na 18. miejscu (również 39 kradzieży) dowodzi, że złodzieje nie boją się nawet bardzo rozpoznawalnych sportowych aut. W wypadku tego modelu wysokość wypłacanego odszkodowania była rekordowa i wyniosła ponad 100 tysięcy euro.

Wśród marek największy wzrost kradzieży zanotował Hyundai - plus 17,2 procent rok do roku. Z kolei Mazda odnotowała największy spadek (minus 36,6 proc.) - najwyraźniej producent wyciągnął wnioski i zabezpieczył swoje auta na odpowiednim poziomie. Co potwierdza również fakt, że także w Polsce Mazda nie jest marką, której auta są często kradzione (jest poza top 10). Za to na terenie Polski w 2024 r. równie chętnie co w Niemczech były kradzione samochody Toyoty - z tymże u nas najczęściej giną Corolla (270 szt.), RAV4 (200 szt.) i Yaris (118 szt.). Między nimi jest jeszcze Hyundai Tucson z wynikiem na poziomie 151 skradzionych aut.

Berlin pozostaje stolicą złodziei samochodowych - w 2024 roku skradziono tam 3855 pojazdów. To około 39 aut na każde 10 tysięcy zarejestrowanych, ponad czterokrotnie więcej niż średnia krajowa. Hamburg z 897 kradzieżami zajął drugie miejsce w liczbach bezwzględnych.

Jak kradną nowoczesne auta?

Większość kradzieży odbywa się bez śladów włamania metodą "na walizkę". Złodzieje używają wzmacniaczy sygnału, które przechwytują komunikację między kluczykiem a autem. Wystarczy, że klucz leży w przedpokoju, a przestępca ze wzmacniaczem stoi przy samochodzie zaparkowanym przed domem. Cała operacja trwa mniej niż minutę.

Ochrona jest stosunkowo prosta - klucze należy przechowywać w metalowych pudełkach lub specjalnych etui blokujących sygnał radiowy. Niektórzy producenci wprowadzili funkcję automatycznego usypiania kluczyka po kilku minutach bezruchu, ale nie jest to standard we wszystkich markach.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersji INTERIA.PL