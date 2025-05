Wprowadzenie pełnej elektryfikacji to nowy kierunek Opla, mający na celu wzbudzenie emocji i ekscytacji wśród klientów.

Opel zapowiada nowe modele GSE, które będą w pełni elektryczne i skierowane do młodszych kierowców.

We wrześniu 2022 roku Opel zapowiedział powrót trzech liter GSe, pod którymi skrywa się nowe hasło "Grand Sport electric". Modele w tej wersji miały być uosobieniem wysokich osiągów z bezemisyjną mobilnością. Minęły już prawie dwa lata od opublikowania zapowiedzi, a w międzyczasie zapowiadane modele zdążyły trafić do sprzedaży, a teraz Opel zapowiedział nowe rozdanie.

Na kanale YouTube Opla pojawił się właśnie kolejny zwiastun, skupiający swój przekaz na trzech doskonale znanych literach. Mowa oczywiście o skrócie GSE, a zatem linii reaktywowanej w 2022 roku, kiedy "Grand Sport Einspritzung" ustąpił miejsca nowoczesnemu "Grand Sport electric". Nowe GSe zostało wówczas przypisane do sportowych wariantów hybryd plug-in, takich jak Astra Tourer GSe.

W niedawno opublikowanym zwiastunie, Opel wyznaczył nowy kierunek rozwoju dla submarki GSE, rezygnując z rozwiązań hybrydowych na rzecz napędu elektrycznego i sugerując nadejście nowych modeli. Według mediów branżowych, kolejne modele GSE będą oferować nawet 240 KM z napędem elektrycznym takim, jak ten w Alfie Romeo Junior. Zdaniem ekspertów, Opel może zdecydować się napęd AWD, dokładając jeszcze jeden silnik elektryczny. Wszystkie karty zostaną odkryte jeszcze w tym roku, co wynika z zapowiedzi medialnych Stellantisa.

Opel uśmiecha się do młodych? Chyba zazdrości sukcesu Seatowi Cuprze

Zresztą zwiastun zapowiadający "nowe rozdanie" został skonstruowany tak, aby dotrzeć do osób, które mają styczność z motoryzacją od niedawna. Opel stawia w nim nacisk na emocje, odsłaniając po kolei znaczenie kolejnych liter w skrócie GSE. Dowiadujemy się z niego, że G to niemiecka inżynieria, która wzbudza emocje, S jest odpowiednikiem prędkości i dynamicznego pokonywania zakrętów, a E oznacza emocje, euforię i ekscytacja. Całość łączy się z chwytliwym hasłem reklamowym - "OMG! GSE".

Nowy zwiastun i zapowiedzi Opla wzbudza mieszane uczucia wśród ekspertów. Zwraca się uwagę na to, że wersje plug-in z roczników 2022 - 2024 nie cieszyły się zbyt dużą rozpoznawalnością. Marka ma problem ze zwiększeniem popularności elektrycznych modeli poza rynkiem niemieckim.

Czas pokaże, czy spektakularny marketing odwróci obecną trend. Ewentualny sukces GSE zależał będzie również od tego, czy za marketingiem pójdą konkretne produkty, które będą wyróżniały się swoim charakterem i jakością na tle konkurencji. Stellantis ma środki, by zrealizować tę wizję, ale Opel musi zadbać o to, by GSE nie stało się jedynie nowym zwykłym elektrycznym samochodem.