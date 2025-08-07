W skrócie Nissan prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi we Francji, rozważając kontrolowaną redukcję zatrudnienia w związku z problemami finansowymi.

Przed firmą stoją widmo dalszych zwolnień w Europie, ale najpierw rozważane są dobrowolne odejścia, a ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

Nissan liczy na poprawę sytuacji dzięki wprowadzeniu nowych modeli na rynek europejski, w tym powracającemu modelowi Micra i nowemu crossoverowi Leaf.

Nissan doświadcza coraz poważniejszych trudności na globalnych rynkach. Firma, która jeszcze do niedawna święciła triumfy w skali międzynarodowej, obecnie zmuszona jest walczyć o utrzymanie się na rynku w obliczu spadającej sprzedaży i zmniejszających się przychodów. Pod koniec lipca japoński gigant potwierdził, że do marca 2026 roku zamknie zakład montażowy Civac w Meksyku. Wygaszone mają zostać także dwa zakłady w Japonii - w Oppama i Nissan Shatai.

Nissan rozpocznie zwolnienia w Europie?

Według dokumentów ujawnionych przez dziennikarzy Reutera, rozległa restrukturyzacja Nissana, powiązana z redukcją etatów, może wkrótce rozszerzyć się na Europę. Z wewnętrznej korespondencji wynika, że koncern rozpoczął już negocjacje ze związkiem zawodowym reprezentującym pracowników biura regionalnego w Montigny-le-Bretonneux we Francji, które zatrudnia około 560 osób.

Zgodnie z ustaleniami między kierownictwem a związkiem zawodowym, zanim rozważone zostaną zwolnienia przymusowe, omawiane mają być w pierwszej kolejności propozycje odejść dobrowolnych. Negocjacje mają zakończyć się do 20 października, natomiast szczegóły zostaną przedstawione pracownikom w listopadzie. Jak jednak podkreślono w korespondencji, żadne wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Trudna sytuacja Nissana. Nowe modele uratują markę?

Nissan stoi w obliczu wyjątkowo wymagającego okresu, a coraz więcej sygnałów wskazuje, że bez pomocy z zewnątrz firma może nie być w stanie przetrwać przedłużającego się kryzysu. Koncern zmaga się z brakiem wzrostu na kluczowych rynkach, nieaktualną gamą produktową, zbyt rozbudowanymi programami wsparcia sprzedaży oraz wysokim poziomem zadłużenia. Na obszarze Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii i Oceanii Nissan zatrudnia około 19 tys. osób - przy czym aż 60 proc. z nich pracuje w Europie.

Nissan ma nadzieję, że wprowadzenie nowych modeli na rynek europejski przyczyni się do wzmocnienia jego pozycji na Starym Kontynencie. Po trzyletniej przerwie do Europy powraca elektryczna wersja Nissana Micra. W najbliższym czasie japoński producent planuje także premierę nowego crossovera Leaf oraz nowej generacji modelu Juke. Wiadomo również, że trwają prace nad nowym minisamochodem, który powstaje na bazie Renault Twingo.

