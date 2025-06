Różnice pomiędzy starszymi Leafami a nową generacją widać już na pierwszy rzut oka, ponieważ dużo się zmieniło pod względem designu. Z przodu uwagę przyciąga podświetlane logo, a z tyłu dominują trójwymiarowe lampy o efekcie holograficznym, nawiązujące do modelu Z. Najnowsze wcielenie powstało w Globalnym Centrum Projektowym Nissana w Atsugi w Japonii i prezentuje nowoczesne, a zarazem bardzo aerodynamiczne kształty.

Mowa przecież o elektrycznym modelu, więc zlicowane klamki, płynna linia dachu, pełna osłona podwozia czy odpowiednie wyprofilowanie służy nie tylko kwestiom wizualnym. Inżynierom udało się osiągnąć współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,25, co bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie zasięgu i poprawę osiągów.

Nissan Leaf to mieszczuch z imponującym zasięgiem

Keiji Nefo główny specjalista ds. produktu w Nissanie przekonuje, że nowy Leaf może przejechać aż 600 kilometrów na jednym ładowaniu (w wersji japońskiej i europejskiej). Dodatkowo producent podkreśla, że dzięki możliwości szybkiego ładowania prądem stałym z mocą do 150 kW, osiągnięcie 80 proc. naładowania zajmuje mniej niż 30 minut. Najnowszy Leaf będzie dostępny w dwóch wariantach pojemności ogniw - 52 lub 72 kWh.

W zależności od wybranego wariantu akumulatora, silnik elektryczny będzie dysponował mocą 177 lub 218 KM oraz momentem obrotowym wynoszącym odpowiednio 345 i 355 Nm. Maksymalna prędkość wynosi 160 km/h, a sprint do setki zajmuje 8,6 i 7,6 sekund.

Do 604 km

Do 436 km

Na ostateczny rezultat dystansu możliwego do przejechania na jednym ładowaniu musimy jeszcze poczekać. Producent szacuje, że wynik przekroczy 600 km.

Warto również zaznaczyć, że inteligentny system zarządzania temperaturą akumulatora współdziała z Planerem Trasy zintegrowanym z Mapami Google, "automatycznie dostosowując temperaturę baterii do optymalnego poziomu podczas zbliżania się do stacji szybkiego ładowania, co maksymalizuje zarówno prędkość, jak i efektywność ładowania."