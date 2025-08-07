W skrócie ChargeIn rozwija sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, szczególnie w małych miastach.

W kraju ma powstać ponad 100 nowych punktów ładowania z myślą o rosnącej liczbie aut elektrycznych.

Polacy coraz chętniej wybierają auta elektryczne, co przyśpiesza rozwój infrastruktury ładowania.

ChargeIn to międzynarodowy operator stacji ładowania, który obecnie rozwija swoją sieć w Polsce. Bazuje na doświadczeniu nabytym w Norwegii, czyli największym aktualnie rynku pojazdów elektrycznych, na którym w 2024 r. prawie 90 proc. nowych samochodów wyjeżdżających z salonów było napędzanych prądem.

Dotychczas zdecydowana większość operatorów stacji ładowania decydowała się na atrakcyjne lokalizacje w dużych miastach. W pewnym stopniu było to oczywiście zrozumiałe, bo to właśnie tam jeździ najwięcej samochodów elektrycznych. Niejako traciły na tym osoby mieszkające w mniejszych miastach, które zmuszone były do korzystania wyłącznie z przydomowego gniazdka.

ChargeIn planuje, aby w ciągu najbliższych miesięcy mieć w całej Polsce ponad 100 stacji ładowania – łącznie AC i DC. ChargeIn materiały prasowe

ChargeIn chce to jednak zmienić i w bieżącym roku norweski operator osiągnął w Polsce milowy krok, podpisując setną umowę na kolejną lokalizację stacji ładowania. To wyraźny sygnał, że firma poważnie traktuje rynek nad Wisłą i znacznie rozszerzy dotychczasową sieć, która obejmuje 36 punktów szybkiego ładowania DC (prąd stały) oraz 10 zwykłych punktów AC (prąd przemienny).

Naszym celem jest, aby elektromobilność była dostępna dla każdego - nie tylko w dużych miastach, ale w całej Polsce. Już teraz nasze stacje działają w wielu atrakcyjnych lokalizacjach, a kolejne są w przygotowaniu. Chcemy, żeby realnie służyły ludziom i ułatwiały codzienne życie kierowcom aut elektrycznych

Firma planuje, aby w ciągu najbliższych kilku miesięcy mieć w Polsce ponad 100 stacji ładowania (AC i DC). Tylko w kilku ostatnich tygodniach ChargeIn otworzył stacje w kilkunastu nowych lokalizacjach - ładowarki DC stanęły m.in. w Kołobrzegu, Płońsku, Miechowie, Głuchołazach, Toruniu, Aleksandrowie Łódzkim czy Jarosławiu. Z kolei nowe stacje z ładowarkami AC znajdują się w Wejherowie, Pleszewie, Szamotułach, Olsztynie, Kamiennej Górze, Gostyninie i Grójcu.

ChargeIn po raz kolejny potwierdza, że kluczowy jest dla niego rozwój również w znacznie mniejszych miejscowościach. Punkty ładowania powstają przy centrach handlowych, w centrach miast, budynkach użyteczności publicznej czy przy autostradach. Z ładowarek norweskiej firmy mogą korzystać zarówno kierowcy samochodów osobowych i dostawczych, jak i autobusów oraz ciężarówek. Aktualnie ChargeIn poza Polską obecny jest również w Szwecji, Norwegii, Litwie, Łotwie, Estonii i Niemczech.

Liczba ładowarek w Polsce. Na rodzimych drogach jeździ 178 631 samochodów z napędem elektrycznym

Polscy kierowcy zaczynają powoli przekonywać się do pojazdów elektrycznych, a w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku ich liczba zwiększyła się o 18 553 sztuki, co dało wzrost o 51 proc. względem analogicznego okresu w ubiegłym roku. W czerwcu po rodzimych drogach jeździło 178 631 samochodów z napędem elektrycznym:

89 605 szt. samochodów typu BEV, czyli w pełni elektrycznych,

89 026 szt. samochodów typu PHEV, czyli hybryd typu plug-in.

Wraz ze wzrostem liczby aut z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca funkcjonowało w Polsce 10 255 ogólnodostępnych stacji ładowania - 33 proc. z nich stanowiły punkty ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. wolniejsze punkty ładowania prądem przemiennym (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Najwięcej ładowarek znajduje się w Warszawie (795), Gdańsku (348) i Krakowie (311).

