Jak podaje Licznik Elektromobilności, liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce powoli, ale systematycznie rośnie. Pod koniec lutego 2025 roku było ich 9 125, a pod koniec maja liczba ta wzrosła do 9 814 punktów ładowania, niestety tylko niespełna 3200 z nich zapewnia szybkie ładowanie prądem stałym.

Obecnie najbardziej brakuje mocnych ładowarek przy drogach szybkiego ruchu, na szczęście GDDKiA podjęła działania, które przyczynią się do poprawy tych statystyk.

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie GDDKiA, wyłoniono dwie firmy, które wydzierżawią miejsca pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów na aż 31 MOP-ach. Są to Ekoen i Tesla, które spełniły wymagania formalne i uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny. Umowa między GDDKiA i dzierżawcami podpisana ma zostać w wakacje.

W ramach podpisanych zobowiązań dzierżawcy wybudują i będą obsługiwali stacje ładowania dla samochodów osobowych i ciężarowych. Pierwsze stacje ładowania o mniejszych mocach mają być uruchomione już na początku 2026 roku. Jest to jednak uzależnione od terminu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które jest wąskim gardłem instalacji.

Podpisane umowy z GDDKiA zobowiązują dzierżawców do wybudowania co najmniej czterech ogólnodostępnych punktów ładowania o mocy 600 kW (w tym co najmniej 2 o mocy 150 kW) dla samochodów osobowych. W przypadku punktów dedykowanych ciężarówkom wymagania nałożone na wykonawców są nieco większe.