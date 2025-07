Koszty kursów oraz egzaminów na prawo jazdy rosną w całej Polsce, co skutkuje zmniejszającym się zainteresowaniem wśród młodych osób.

Sama cena kursu na prawo jazdy na przestrzeni ostatniej dekady wzrosła prawie dwukrotnie i wszystko wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek. Liczba młodych osób zainteresowanych zrobieniem prawa jazdy systematycznie spada, na co w głównej mierze wpływ mają wysokie opłaty. Eksperci szacują, że w ciągu ostatnich 10 lat cena samego kursu w Warszawie wzrosła o 165 proc.