Trendy systematycznie się zmieniają i dziś młodzież znacznie słabiej zainteresowana jest zrobieniem prawa jazdy. Wynika to przede wszystkim z bardzo wysokiego kosztu związanego z rozpoczęciem kursu w szkole nauki jazdy. Z opublikowanych cenników warszawskich szkół jazdy wynika, że kurs kategorii B kosztuje co najmniej 4,3 tys. zł, a w niektórych ośrodkach nawet 5 tys. zł. Generalna zasada jest taka, że im mniejsze miasto, to płacimy mniej, ale na cenę niższą niż 3 tys. zł właściwie nie ma co liczyć. Koszt kursu na prawo jazdy kategorii B w stolicy w ciągu 10 lat wzrósł o około 165 proc.