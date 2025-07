Po przyjeździe na miejsce, policjanci zauważyli pojazd odpowiadający opisowi. Znajdował się on przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Kormoranów w Gliwicach. Kierującym okazał się 28-letni mężczyzna, który przyznał, że posiada w samochodzie urządzenia emitujące sygnały świetlne i dźwiękowe. Jak wynikało z dalszych tłumaczeń kierującego, urządzenia te nie były przez niego używane.

Policjanci zweryfikowali uprawnienia kierowcy. Okazało się, że nie reprezentował służb mogących poruszać się samochodem z włączonymi sygnałami uprzywilejowania. Co więcej, nawet gdyby okazał się być policjantem, używanie tego typu sygnałów w prywatnym pojeździe, pozostaje niedozwolone. Potwierdziła to w rozmowie z Interią nadkom. Marzena Szwed, oficer prasowa KMP w Gliwicach.