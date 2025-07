W niektórych samochodach Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Jeep i Fiat z lat 2023-2025, wyposażonych w silnik benzynowy 1.2 Turbo, może dojść do wycieku paliwa z przewodu wysokiego ciśnienia, pomiędzy pompą a listwą wtryskową z powodu poluzowanych nakrętek. Może to prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa, a w skrajnym przypadku – do wystąpienia pożaru w komorze silnika