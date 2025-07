Władze Hanoi wprowadzą zakaz wjazdu motocykli spalinowych do centrum miasta od lipca 2026 roku, z planem rozszerzenia ograniczeń na samochody od 2028 roku.

Azja jednośladami stoi ze względu na ich cenę, możliwość szybkiego przejechania przez miejską dżunglę, a także niskie koszty eksploatacji. Na tamtejszych drogach dominują najróżniejsze motorowery i motocykle, których w samym Hanoi było pod koniec ubiegłego roku ponad 6 mln. Łącznie liczba pojazdów wynosi około 8 mln, a dodatkowo każdego dnia do miasta wjeżdża dodatkowo 1,2 mln samochodów oraz jednośladów z pobliskich prowincji.

Motocykle zanieczyszczają powietrze. Władze Hanoi chcą zakazać wjazdu jednośladami do centrum

Ruch drogowy jest jednym z głównych powodów zanieczyszczeń, w tym PM2.5, dwutlenku węgla i tlenków azotu, co bezpośrednio wynika z badań przeprowadzonych przez Departament Rolnictwa i Środowiska w Hanoi. Dodatkowo wyniki wykazały, że jednoślady odpowiadają aż za 66 proc. emisji cząstek stałych, a samochody jedynie za 13 proc.

Zespół badaczy zajął się także poszukiwaniem miejsc w mieście, gdzie znajduje się największe stężenie PM2.5, czyli drobnego pyłu zawieszonego o średnicy cząstek do 2,5 mikrometra, który jest szczególnie szkodliwy dla zdrowia, ponieważ przenika do płuc i krwioobiegu. Rekordowe wartości odnotowano wzdłuż głównych dróg, takich jak Ring Road 3, gdzie poziomy te są niemal dwukrotnie wyższe od krajowych norm bezpieczeństwa.

Justin Chin/Bloomberg via Getty Images

Justin Chin/Bloomberg via Getty Images Getty Images

Jednoślady są głównym środkiem transportu w Wietnamie. Justin Chin/Bloomberg via Getty Images Getty Images

Sprawą zajął się także Bank Światowy, a raport wykazał, że dwie trzecie zanieczyszczeń pyłowych pochodzi spoza miasta i przenoszone są przez wiatr z delty Rzeki Czerwonej. Transport odpowiada za 25 proc. lokalnych emisji PM2.5, ale do problemu przyczyniają się również fabryki, elektrownie i spalarnie odpadów.

Bank Światowy zaproponował cztery kluczowe rozwiązania - przede wszystkim niezbędne będzie zastąpienie jednośladów spalinowych elektrycznymi (takie same zalecenia dotyczą samochodów), a także wprowadzenie znacznie surowszych norm emisji spalin Euro 5 i Euro 6 oraz wymianę taboru komunikacji miejskiej na znacznie bardziej ekologiczną.

Powiedzieć, że ruch uliczny w Wietnamie potrafi zaskoczyć, to nic nie powiedzieć...

Powiedzieć, że ruch uliczny w Wietnamie potrafi zaskoczyć, to nic nie powiedzieć... 123RF/PICSEL

Motocykle nie wjadą do centrum miasta. Zakaz ma obowiązywać od lipca 2026 r.

Wietnamski rząd planuje wprowadzić zakaz wjazdu dla motocykli spalinowych do centrum Hanoi już od lipca 2026 r. Docelowo obostrzeniami mają zostać objęte również samochody napędzane paliwami kopalnymi, jednakże ograniczenia będą wprowadzane stopniowo, dopiero od 2028 r. Całkowity zakaz poruszania się pojazdów spalinowych w obrębie Ring Road 3 ma nastąpić do 2030 r., a całkowity koszt transformacji szacowany jest na 1,56 mld euro.

Profesor ekonomii Pham The Anh zauważa, że harmonogram wprowadzenia zmian jest zbyt krótki, a takie transformacje trwają dekady, a nie rok czy dwa. Niezbędne jest nie tylko przystosowanie przepisów dotyczących złomowania spalinowych pojazdów, ale także przygotowanie procesu ewentualnego dofinansowania do zakupu nowego pojazdu zeroemisyjnego. Ekspert wskazuje, że polityka zmian powinna być ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieszkańcy mogli przygotować się do nadchodzących rewolucji. Rząd Wietnamu musi podjąć jednak radykalne decyzje, bo problem zanieczyszczenia powietrza w największych miastach jest potężny.