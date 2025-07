Francuski rząd poinformował, że od września wznawia program leasingu socjalnego skierowany do kierowców o niższych dochodach, którzy nie mogą funkcjonować bez samochodu, ale nie stać ich na zakup nowego auta elektrycznego. Rządowym wsparciem mają być objęte gospodarstwa domowe, w których roczny dochód na osobę nie przekracza 15 400 euro (65 500 zł). W takich przypadkach władze chcą dopłacać obywatelom do długoterminowego leasingu samochodów elektrycznych.

600 zł miesięcznie i jeździsz nowym autem. Rusza nabór wniosków

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zawarcie długoterminowej (minimum trzyletniej) umowy najmu samochodu elektrycznego. Maksymalna kwota dopłaty do jednego auta wynosi 7 000 euro (29 800 zł) i jest niemal identyczna, jak w przypadku polskiego programu dopłat do samochodów elektrycznych NaszEauto (maksymalnie 30 000 zł). Podobnie jak w Polsce, dopłata ma być przeznaczona na pokrycie pierwszej wpłaty, chociaż warunki skorzystania z państwowej pomocy wydają się prostsze niż u nas.

Różnica polega m.in. na tym, że w Polsce cała papierologia (złożenie wniosku, skompletowanie dokumentacji) związana z otrzymaniem państwowej dotacji spoczywa na kliencie. We Francji, formalnościami zająć się mają instytucje finansowe użyczające pojazd. Te zobowiązane są do skonfigurowania swojej oferty w taki sposób, by miesięczny abonament za użyczenie samochodu nie przekraczał 140 euro (około 600 zł), a suma wszystkich miesięcznych opłat (czyli z uwzględnieniem ubezpieczenia i serwisowania) nie przekraczała 200 euro miesięcznie (około 850 zł).

Przykładowo, ceny elektrycznej Dacii Spring zaczynają się we Francji od 16 900 euro. Dopłata w wysokości 7 000 euro oznacza, że cena pojazdu dla instytucji finansowej spada do 9 900 euro (około 42 000 zł) i to przy założeniu, że nabywca nie otrzymał żadnego upustu.

Instytucje finansowe zainteresowane udziałem w programie mają czas na złożenie stosownych wniosków do 12 września. Jeśli wszystko uda się zrealizować zgodnie z harmonogramem, program leasingu socjalnego we Francji miałby ruszyć już 30 września bieżącego roku.

Leasing socjalny na samochody elektryczne. Skorzystają Renault i Stellantis?

Sukces pierwszej edycji francuskiego programu leasingu socjalnego przerósł oczekiwania twórców programu. Środki przeznaczone na zakup sfinansowania 50 tys. samochodów elektrycznych rozeszły się w niespełna 1,5 miesiąca. Nabór wniosków ruszył 1 stycznia 2025 roku, a już 15 lutego pula dopłat została wyczerpana.

Chociaż oficjalnie program ma za zadanie poprawę jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych regionach, nie jest tajemnicą, że na francuskich dopłatach do samochodów elektrycznych zyskali głównie rodzimi producenci aut pokroju Renault czy Peugeota.

Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji programu pojazdy kwalifikujące się do dotacji musiały spełniać konkretne wymogi środowiskowe. Ściślej - przy ocenie wniosków we Francji pod uwagę brane było np. miejsce produkcji pojazdu i wpływ na środowisko jego transportu z miejsca wyprodukowania. W ten sposób dotacje w praktyce ograniczone zostały wyłącznie do aut europejskich producentów, co zamknęło drogę do skorzystania z nich chińskim markom.

Nowy Volkswagen za 99 euro miesięcznie. Leasing socjalny również w Niemczech

Do wprowadzenia leasingu socjalnego przygotowują się też władze Niemiec. Plany w tym zakresie zapowiadała niedawno rzeczniczka wchodzącej w skład koalicji rządzącej partii SPD. W rozmowie z tygodnikiem Wirschaftswoche Isabel Cademartori zdradziła, że program miałby być skierowany do osób o niskich i średnich zarobkach. W Niemczech oznacza to między 40 a 60 tys. euro rocznie, czyli miesięczną pensję w granicach od równowartości około 14 do ponad 24 tys. zł.

Zgodnie z wstępnymi założeniami dopłaty miałby ruszyć w 2027, a celem celem jest rata miesięczna na poziomie "poniżej 100 euro". Wsparcie miałoby objąć samochody elektryczne w cenach od 20 do 25 tys. euro. Wszystko wskazuje na to, że program, raczej nieprzypadkowo, zbiegnie się w czasie z rynkową premierą nowego elektrycznego Volkswagena ID.1.

