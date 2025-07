W przypadku kontroli trzeźwości nie ma możliwości odmowy, ponieważ policja ma prawo przeprowadzić badanie alkomatem nie tylko podczas rutynowej kontroli, ale także w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Jeśli kierujący odmówi badania, funkcjonariusz może skierować go do szpitala lub laboratorium na pobranie krwi, co wiąże się z konsekwencjami prawnymi oraz możliwością zatrzymania prawa jazdy na okres do 30 dni.