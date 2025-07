Ponad pół roku potrzebowali niezależni analitycy, by zweryfikować dane dotyczące sprzedaży poszczególnych modeli samochodów na najważniejszych światowych rynkach. Wnioski nie napawają optymizmem i obrazują, w jak ciężkiej sytuacji znajduje się obecnie europejski przemysł motoryzacyjny. W dziesiątce najlepiej sprzedających się nowych aut na świecie w 2024 roku nie znajdziemy ani jednego reprezentanta producentów ze Starego Kontynentu.

Czasy, gdy Volkswagen jak równy z równym rywalizował z Toyotą o miano największego producenta aut na świecie minęły wraz z wybuchem afery Dieselgate . Od tego czasu niemieckiemu koncernowi nie udało się w pełni odbudować swojej dawnej pozycji, ale ubiegłoroczne wyniki na pewno nie dają powodów do zmartwień.

Powody do obaw ma na pewno szefostwo koncernu Stellantis , który zanotował przeszło 6,2 proc. spadek (5,32 mln aut) i w stosunku do rankingu z 2023 roku stracił aż dwie pozycje - w tym zestawieniu jest 6.

Imponująco wygląda zwłaszcza ubiegłoroczny dorobek chińskiego koncernu BYD , który w stosunku do sytuacji na koniec 2023 roku awansował w rankingu o jedno oczko. W praktyce oznaczało to jednak zwiększenie wolumenu sprzedaży aż o blisko 42 proc. Jak zauważa branżowy serwis "focus2move", chińska firma w szybkim tempie buduje swoją pozycję na rynkach Ameryki i Europy, gdzie wzrosty sprzedaży przekraczają 250 proc. rocznie.

O niebywałym talencie do tworzenia sprzedażowych hitów mówić można w kontekście Toyoty, która zdominowała ranking. W zestawieniu 10 najlepiej sprzedających się nowych aut w 2024 znalazło się aż 5 bestsellerów japońskiej marki. Absolutnym numerem 1 w skali świata okazała się Toyota RAV4 z wynikiem ponad 1 187 mln rejestracji. Co imponujące, rezultat był aż o 11 proc. lepszy niż na koniec 2023 roku, mimo że obecna generacja RAV4 zbliża się właśnie do kresu swojej rynkowej kariery, a Toyota zaprezentowała już nowe wcielenie RAV4.