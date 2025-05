Toyota Corolla Cross to jeden z ulubionych samochodów Polaków. Kilka dni temu japoński producent zaprezentował auto po modernizacji. Pojawiła się nowa osłona chłodnicy z kratką w kształcie plastra miodu, a z tyłu znajdziemy wtłoczone logo Corolli Cross.

Zaledwie kilka dni po oficjalnej prezentacji zmodernizowanego modelu, pojawił się on już w polskiej ofercie marki. Oficjalny importer samochodów Toyoty do naszego kraju poinformował, że rozpoczęto przyjmowanie zamówień na to auto.