Koniec z wykroczeniami. Służba Sąsiedzka wyśle zgłoszenie na policję

Podczas, gdy na granicy polsko-niemieckiej działa samozwańczy Ruch Ochrony Granic, w Sędziszowie Małopolskim mieszkańcy planują powołać Służbę Sąsiedzką. Inicjatorzy pomysłu szukają zainteresowanych dołączeniem do formacji na Facebooku. Zgłoszenia przyjmowane są w komentarzach. Co na to lokalna policja?