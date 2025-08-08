Volkswagen Tayron 2.0 TDI za 250 tys. zł. Najlepszy SUV dla rodziny, ale nie idealny

Szymon Piaskowski

Wszyscy już napisali o tym (Interia również), że Volkswagen Tayron zastępuje Tiguana Allspace'a, o istnieniu którego nie wszyscy wiedzieli, a także o tym, że poprzednia generacja auta była dostępna wyłącznie w Chinach. Zatem tu i teraz - Volkswagen Tayron 2.0 TDI o mocy 193 KM w topowej odmianie R-Line Plus za niecałe 248 tys. zł. Czym różni się Tayron od Tiguana, czy warto dopłacić kilkanaście tysięcy zł do większego modelu i czego zabrakło nam w aucie za ćwierć miliona złotych?

Volkswagen Tayron jest o ponad 25 cm dłuższy od Tiguana - różnice w wyglądzie obu modeli najmocniej widać z boku.Piotr KrólINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Czym się różni Tayron od Tiguana?
  2. Volkswagen Tayron w kabinie
  3. Volkswagen Tayron z 2.0 TDI, czyli najlepszy silnik do SUV-a
  4. Ile pali Volkswagen Tayron 2.0 TDI?
  5. Jak jeździ Volkswagen Tayron? Komfort przede wszystkim
  6. Volkswagen Tayron czy Skoda Kodiaq?

Volkswagen Tayron nie jest ani najdroższym ani największym SUV-em Volkswagena (w ofercie wciąż mamy jeszcze bardziej wyrafinowanego Touraega), ale to właśnie on ma ambicje, by przekonać klientów, którzy poszukują rodzinnego, przestronnego SUV-a. Bez wsiadania za kierownicę listę zalet można rozpocząć od szerokiej oferty napędów (benzyna, diesel, hybryda plug-in), ogromnego bagażnika (w wersji 5-miejscowej, jak testowana, 885 litrów), napędu 4x4 (w wersjach o mocy powyżej 150 KM) i opcjonalnego, trzeciego rzędu siedzeń.

Biały SUV poruszający się obok starego, ceglanego budynku z widocznym graffiti na ścianie oraz ławką stojącą na brukowanym podłożu.
Tayron ma sporą średnicę zawracania - aż 12,1 m. Nie ułatwia ona manewrowania na ciasnych parkingach.Piotr KrólINTERIA.PL

Czym się różni Tayron od Tiguana?

Złośliwi mogliby powiedzieć, że głównie nazwą, a ci jeszcze bardziej - że także ceną. Faktycznie, porównując nadwozia obu modeli naprawdę trzeba się przypatrzeć, żeby dostrzec reflektory o innym kształcie, inaczej zaprojektowane zderzaki czy detale w postaci podświetlanego na czerwono loga (w Tayronie).

Nowoczesny, biały SUV zaparkowany na wiejskiej drodze otoczonej zielenią, widoczne eleganckie felgi i sportowe akcenty, w tle pola i drzewa przy jasnym, bezchmurnym niebie.
Tył auta wyróżnia się podświetlanym na czerwono logo Volkswagena.Piotr KrólINTERIA.PL

Nowy w gamie SUV jest jednak wyraźnie od Tiguana dłuższy - o ponad 25 cm - a przede wszystkim ma od niego większy rozstaw osi. 11 cm różnicy przeznaczono właśnie na powiększenie bagażnika, a także na zwiększenie ilości miejsca z tyłu. W identycznych wersjach napędowych do Tayrona trzeba dopłacić nieco ponad 12 tys. zł.

Mężczyzna siedzący z tyłu w luksusowym samochodzie, wygodnie oparty, w jasnej koszuli i czapce z daszkiem, korzystający z dodatków w pojeździe, takich jak składany stolik i zasłonięta roleta przeciwsłoneczna.
Z tyłu miejsca jest jak w luksusowej limuzynie i więcej niż w większym i droższym Touaregu.Piotr KrólINTERIA.PL

Volkswagen Tayron w kabinie

Wnętrza obu modeli są pod kątem wystroju praktycznie identyczne. Tayron w wersji R-Line Plus ma fotele o usportowionym wyglądzie ze zintegrowanymi zagłówkami i otworem w górnej części, niestety w Volkswagenie ktoś doszedł do wniosku, że klient wykładający na stół 250 tys. zł nie potrzebuje ich elektrycznej regulacji ani funkcji pamięci ustawień.

Kokpit nowoczesnego samochodu marki Volkswagen z cyfrowym zestawem wskaźników oraz dużym ekranem systemu multimedialnego z funkcją nawigacji, nowoczesną kierownicą i minimalistyczną deską rozdzielczą.
Deska rozdzielcza jest wykonana w większości z materiałów wyglądających na solidne; część plastików sprawia jednak wrażenie (zbyt) tanich jak na cenę auta.Piotr KrólINTERIA.PL

Dobrym i ergonomicznym pomysłem było za to przywrócenie klasycznych przełączników na kierownicy oraz umieszczenie dźwigni zmiany biegów nie na tunelu środkowym, lecz tam, gdzie zwykle znajduje się dźwignia wycieraczek. Dzięki temu zwolniła się przestrzeń właśnie na tunelu - wylądowało tam pokrętło, które może służyć do regulacji głośności lub, po wciśnięciu, wyboru trybów jazdy i podświetlenia kabiny.

Duży ekran dotykowy w konsoli samochodu wyświetla ustawienia fotela kierowcy, umożliwiając regulację czasu, intensywności i wybór programu relaksacyjnego, a tło wnętrza auta pozostaje niewidoczne.
Kierowca i pasażer mogą skorzystać z kilku opcji masażu.Piotr KrólINTERIA.PL

Kokpit ma proste, nieskomplikowane linie bez zbędnych ozdobników. Głównym jego elementem jest 15-calowy ekran multimediów, pod którym umieszczono pola do sterowania klimatyzacją, a także zdublowane pola do regulacji głośności. Menu multimediów ma przejrzystą strukturę, a ekran dobrze reaguje na dotyk, jednak w przypadku asystenta głosowego można mieć wątpliwości - zdarzało mu się nie zrozumieć na przykład nazwy miejscowości. W aucie tej wielkości (i w takiej cenie) obraz z tylnej kamery cofania powinien mieć lepszą jakość - piksele widać szczególnie w miejscach gorzej oświetlonych, jak hale garażowe.

Przednie siedzenia samochodu osobowego z elegancką tapicerką, uchylone drzwi kierowcy i wyraźnie widoczna konsola centralna z elementami wyposażenia, w tle rozmyte drzewa i zielone liście.
Przednie fotele nie są regulowane elektrycznie, ale to ich jedyna wada - okazują się wygodne, z szerokimi możliwościami regulacji.Piotr KrólINTERIA.PL

Odpowiednie skróty (np. ten od ustawień systemów wspomagających jazdę) są cały czas widoczne, więc dwoma ruchami można wyłączyć choćby system upominający za przekroczenie prędkości. Niestety nadal nie posiadł on kompletnej wiedzy na temat ograniczeń panujących na polskich drogach.

Nowoczesna konsola środkowa samochodu z elektroniczną gałką zmiany biegów oraz detalami wykończenia, częściowo widoczne siedzenie pokryte kratkowanym materiałem.
Pokrętło do regulacji głośności jest pod ręką, po wciśnięciu można wybierać nim tryb jazdy lub “atmosferę” wnętrza, czyli między innymi rodzaj nastrojowego oświetlenia.Piotr KrólINTERIA.PL

Przestrzeń zarówno z przodu jak i z tyłu, a także w bagażniku, jest przeogromna - w dodatku kanapę można przesuwać wzdłużnie, uchwyty Isofix są bardzo łatwo dostępne, a na pociechę (za brak nieszczęsnej regulacji elektrycznej foteli) kierowca i pasażer mogą skorzystać z funkcji masażu. Bagażnik ma podłogę o regulowanej wysokości, znalazło się w nim także gniazdo 230V oraz przycisk do rozkładania haka holowniczego (dopłata nieco ponad 6 tys. zł), który występuje wraz z systemem Trailer Assist, ułatwiającym manewr wycofania auta podczas przypinania przyczepy.

Widok z otwartego bagażnika samochodu typu SUV z rozłożonymi tylnymi siedzeniami, na miejscu kierowcy siedzi mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych.
Bagażnik jest przepastny i ma podłogę o regulowanej wysokości, jednak po złożeniu kanapy powierzchnia nie jest równa.Piotr KrólINTERIA.PL

Volkswagen Tayron z 2.0 TDI, czyli najlepszy silnik do SUV-a

Mocny turbodiesel o wysokiej kulturze pracy sprzężony z 7-biegową przekładnią DSG, która przekazuje siłę napędową na cztery koła - lepszym silnikiem do SUV-a tej wielkości może być wyłącznie jednostka o liczbie cylindrów większej niż cztery, która zarezerwowana jest oczywiście tylko dla Touarega.

Tayron w tej odmianie zapewnia porządną dynamikę, która nie wymaga kręcenia silnika na wysoki obroty. Maksymalny moment obrotowy o wartości 400 Nm osiągany jest w szerokim zakresie, od 1750 do 3250 obr/min, i w większości codziennych sytuacji auto "jedzie" właśnie niskimi i średnimi obrotami, co pozytywnie wpływa także na poziom hałasu. Skrzynia płynnie i sprawnie zmienia przełożenia, a kierowca szybko może wyczuć, jakie ułożenie prawej stopy wymusza redukcję biegu lub, wręcz przeciwnie, kiedy można przyspieszyć bez niej.

Ekran systemu multimedialnego samochodu wyświetla obraz z kamery cofania wraz z wyznaczonymi liniami pomocniczymi i widokiem z góry na pojazd, w tle fragment wnętrza auta i elementy otoczenia drogi.
Obraz z tylnej kamery cofania powinien być lepszej jakości, na dużym ekranie wyraźnie widać “zaśnieżony” obraz.Piotr KrólINTERIA.PL

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje jedynie 7,9 s, jednak wrażenie robią bardziej życiowe manewry wymagające dobrej elastyczności - czyli przyspieszanie np. od 60 do 100 km/h czy od 80 do 120 km/h. Do wyboru jest kilka trybów jazdy, ale na co dzień najlepsze są Eco i Comfort, w tym pierwszym Tayron częściej "żegluje", natomiast w drugim skrzynia podczas toczenia chętniej redukuje biegi. Tryb Sport wzmaga wrażliwość silnika na wciśnięcie gazu i trzyma wyższe obroty, które akurat w tym aucie niewiele wnoszą.

Ile pali Volkswagen Tayron 2.0 TDI?

Komputer pokładowy najczęściej wskazywał dwie wartości - w mieście i podczas przepisowej jazdy autostradą zużycie nie przekraczało 7 l/100 km, natomiast w trasie i na drogach ekspresowych z baku po 100 km ubywało maksymalnie 6 litrów. Spory zbiornik paliwa (58 l pojemności) oznacza, że zasięg rzędu 900-950 km nie będzie problemem.

Gniazdko elektryczne 230V z osłoną umieszczone w otoczeniu wykładziny, przeznaczone do zasilania urządzeń o mocy do 150W.
Gniazdo 230V w bagażniku pozwala podładować laptop czy inne urządzenia elektryczne.Piotr KrólINTERIA.PL

Jak jeździ Volkswagen Tayron? Komfort przede wszystkim

Uzbrojony w amortyzatory o zmiennej sile tłumienia Tayron jeździ bardzo przewidywalnie, żeby nie napisać nudno - czyli dokładnie tak, jak powinien prowadzić się rodzinny SUV. Zawieszenie pracuje cicho i sprężyście, ale też komfortowo, szybko tłumiąc nierówności. Przechyły nadwozia są w aucie tej wielkości naturalne, ale też dają kierowcy dobre wyczucie tego, na ile może sobie pozwolić. Neutralny to chyba najlepsze słowo, żeby opisać układ jezdny i kierowniczy Tayrona - nie da ci niczego ekstra, ale też w żadnym punkcie nie będzie powodów do narzekania.

Biały nowoczesny SUV porusza się po asfaltowej drodze w słoneczny dzień, w tle widoczna jest rozmyta zieleń oraz niebieskie niebo, kierowca w pojeździe.
Volkswagen Tayron jest o ponad 25 cm dłuższy od Tiguana - różnice w wyglądzie obu modeli najmocniej widać z boku.Piotr KrólINTERIA.PL

Volkswagen Tayron czy Skoda Kodiaq?

Bliźniaczym modelem ( pod względem konstrukcji) jest Skoda Kodiaq, która może być wyposażona w identyczny układ napędowy, a do tego ma jeszcze większy bagażnik (910 litrów!). Jest też w topowej odmianie Sportline o ponad 20 tys. zł tańsza od Tayrona, a jednocześnie ma nad nim tę przewagę, że raczej nikt nie pomyli jej z mniejszym Karoqiem, na takiej zasadzie, jak Tayron może być pomylony z Tiguanem.

