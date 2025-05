Przepisy CAFE zmuszają producentów do zmiany technologii na bardziej ekologiczne, co wpływa na dostępność i ceny pojazdów.

W zamyśle tworzenia niektórych pojazdów głównym wyznacznikiem jest niska cena i podstawowa lista wyposażenia niezbędna do komfortowego pokonywania kolejnych kilometrów. Dokładnie taka wizja przyświecała tworzeniu Tipo, które świetnie radziło sobie do 2020 r., gdy w ramach przepisów CAFE wprowadzono nowe limity emisji CO2. Producenci zostali zmuszeni do dostosowania swoich silników do owych regulacji lub stworzenia zupełnie nowych jednostek napędowych. Fiat postawił na nowość w postaci 1.0 T3 Turbo, czego efektem był wzrost bazowej ceny do 62,7 tys. zł. Normy były nieubłaganie zaostrzane, więc zaledwie dwa lata później budżetowy sedan po raz kolejny musiał otrzymać nowe "serce" - hybrydową jednostkę stworzoną przez koncern Stellantis. Cena Tipo przekroczyła wówczas 100 tys. zł.