W ramach nowego projektu Toyota planuje maksymalizować odzysk materiałów, takich jak miedź, aluminium, stal i tworzywa sztuczne, które następnie mogą zostać wykorzystane do produkcji podzespołów do nowych pojazdów.

Działalność TCF w Wielkiej Brytanii będzie prowadzona równolegle z produkcją Toyoty Corolli i posłuży jako wzór dla kolejnych tego typu zakładów. Jednocześnie projekt odegra kluczową rolę w strategii japońskiego producenta, mającej na celu osiągnięcie pełnej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku oraz redukcję emisji we wszystkich obiektach już do 2030 roku. Do 2035 roku Toyota planuje natomiast całkowitą eliminację emisji CO2 w swojej europejskiej gamie produktów.