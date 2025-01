Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami francuski koncern Renault uruchomił w Polsce długo oczekiwany zakład Renew Factory. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Europie, realizowana przez Grupę Renault we współpracy z autoryzowanym serwisem marki.

Dzięki nowej usłudze klienci będą mogli odnowić używane samochody bezpośrednio u dealera. Pojazdy zostaną poddane renowacji, przygotowane do ponownej sprzedaży i objęte specjalną gwarancją.

Jak podkreśla francuska firma, projekt jest częścią europejskiej strategii Grupy Renault mającej na celu promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Odnawianie pojazdów jest prowadzone zgodnie ze zrównoważoną metodologią, która ogranicza zużycie zasobów oraz ogranicza koszty i generowanie odpadów. Nowy zakład jest także zobowiązany do stosowania produktów przyjaznych środowisku.

Uruchomienie renew Factory w Polsce to krok milowy w rozwoju naszej strategii opartej na gospodarce o obiegu zamkniętym. Dzięki współpracy z KrubaGroup możemy oferować naszym klientom samochody najwyższej jakości, odnawiane zgodnie z rygorystycznymi standardami Grupy Renault.

Przykładowo, naprawa uszkodzonej szyby czołowej polega na ocenie przez wykwalifikowanego technika rozległości i umiejscowienia odprysku lub pęknięcia. Proces polega na nawierceniu uszkodzonego miejsca i wypełnieniu go UV-utwardzalną żywicą, która nie tylko uzupełnia ubytek, ale również chroni przed dalszym pękaniem szyby.

Przykładowy koszt takiej naprawy waha się od 300 do 500 zł netto. Porównywalnie wymiana całej szyby to koszt wynoszący średnio od 5 do 7 tys. zł netto.