Zawstydził Passata TDI. Ponad 1200 km na jednym ładowaniu

Amerykańska firma produkująca samochody elektryczne ustanowiła nowy rekord Guinnessa w kategorii najdłuższej trasy pokonanej na jednym ładowaniu. Model Lucid Air Grand Touring przejechał imponujący dystans 1205 kilometrów z St. Moritz w Szwajcarii do Monachium w Niemczech. Co warte odnotowania - poprzedni rekord w tej kategorii również należał do tego producenta.