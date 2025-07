Mandat za korzystanie z telefonu - co dokładnie przewidują przepisy?

Podstawą prawną jest art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który zabrania kierującemu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. W praktyce przepis obejmuje również trzymanie w dłoni smartfona używanego do nawigacji.

Zgodnie z aktualnym taryfikatorem, nieprawidłowe korzystanie z telefonu wiąże się ze stałą stawką mandatu - 500 zł. Kara ta nie jest do 500 zł - jest z góry określona. Przewidziane jest również 12 punktów karnych, co oznacza, że jedno takie wykroczenie może stanowić poważne zagrożenie dla prawa jazdy.

W mediach nagłośniono przypadek 34-letniego kierowcy z Mazowsza, który jechał warszawską obwodnicą, wielokrotnie trzymając telefon w ręku i korzystając z nawigacji. Został on ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł. Jak to możliwe, skoro maksymalna stawka to 500 zł?