Rewolucja w badaniach technicznych. Nowe, wyższe ceny i kary dla spóźnionych

Obecna stawka za badanie techniczne wynosi 98 zł, co przy aktualnej płacy minimalnej na poziomie 4666 zł pozwala na wykonanie ponad 47 przeglądów rocznie. Dla porównania, w 2004 roku, gdy ustalono obowiązującą do dziś opłatę, minimalne wynagrodzenie wynosiło 824 zł brutto, co wystarczało na zaledwie osiem badań. Diagności oraz właściciele Stacji Kontroli Pojazdów zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 20 lat inflacja osiągnęła poziom 85 proc. - co ich zdaniem wyraźnie uzasadnia potrzebę podniesienia opłat.