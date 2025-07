W skrócie Od 2026 roku we Wrocławiu znacznie wzrosną opłaty za parkowanie, a podwyżki są największe od 22 lat.

Nowy cennik szczególnie mocno dotknie mieszkańców posiadających dwa lub trzy samochody, zwłaszcza w strefach A i B.

Kierowcy hybryd nie będą mogli kupić abonamentu w centralnej strefie, a w pozostałych zapłacą tyle co właściciele aut spalinowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Samochodów stale przybywa, a miejsc parkingowych nadal brakuje. Z tego powodu bardzo często organizowane są najróżniejsze akcje zachęcające do wybierania transportu miejskiego, a także budowane są specjalne parkingi na obrzeżach miast, które dogodnie połączone są z centrum za pomocą transportu zbiorowego. Radni Wrocławia uzasadniają, że nowe stawki są efektem rosnącej liczby samochodów i problemów z dostępnością miejsc.

Podwyżki za parkowanie we Wrocławiu. 2,8 tys. zamiast 300 zł

Wrocław podzielony jest na trzy strefy, które łącznie dają około 9,5 tys. miejsc do parkowania. Podział prezentuje się następująco:

A - rynek i okolice,

B - dalsze rejony centrum,

C - osiedla śródmiejskie spoza centrum.

Mieszkańcy poszczególnych stref mają możliwość wykupienia abonamentu pozwalającego na parkowanie w okolicy miejsca zamieszkania. Aktualnie stawki za roczny abonament na wszystkie strefy wynoszą 100 zł za pierwszy samochód, 200 zł za drugi oraz 1 tys. zł za trzeci pojazd. Od 1 stycznia 2026 r. szykują się jednak radykalne podwyżki. Mieszkańcy stref A i B będą płacili za roczny abonament w wysokości 6 proc. płacy minimalnej w Polsce, czyli 279 zł, oraz aż 60 proc. za drugi i trzeci samochód, co daje około 2,8 tys. zł. W przypadku strefy C roczny abonament będzie równowartością 4 proc., czyli 186 zł dla pierwszego auta, 8 proc., czyli 373 zł za drugie i 40 proc. wynagrodzenia minimalnego, tj. 1866 zł za trzecie.

We Wrocławiu jest około 9,5 tys. miejsc parkingowych w trzech strefach. Artur Szczepański Reporter

To pierwsza podwyżka od 22 lat. Za parking we Wrocławiu drożej zapłaci jedna grupa kierowców

Radni podkreślają, że to pierwsza - choć bardzo wysoka - podwyżka od 22 lat, a od 2026 r. opłaty będą aktualizowane co roku, aby nie wprowadzać tak drastycznych zmian w cenniku. Wyższe opłaty będą dotyczyć tylko mieszkańców, czyli osób, które są zameldowane na terenie danej strefy, płacą podatki we Wrocławiu i chcą skorzystać z abonamentu. W stolicy Dolnego Śląska na 1 tys. mieszkańców przypadały w ubiegłym roku 824 samochody. Rekordzistą pod tym względem są Katowice z wynikiem 991 pojazdów.

Masz samochód z napędem hybrydowym? Nie wykupisz abonamentu we Wrocławiu

Dotychczas we Wrocławiu właściciele pojazdów hybrydowych o emisji poniżej 100 g/km mogli wykupić roczny abonament 300 zł za postój w strefie A i B, niezależnie od tego, czy byli zameldowani w danej strefie. Parkowanie na obszarze zaliczanym do strefy C było całkowicie darmowe. Posiadacze hybryd z całego miasta chętnie korzystali z tej możliwości by parkować w centrum na bardzo preferencyjnych warunkach, bez konieczności ponoszenia opłaty za każdą godzinę parkowania.

Od nowego roku posiadacze aut hybrydowych wciąż będą mogli korzystać z abonamentu w strefach B i C, ale na takich samych warunkach jak ich mieszkańcy - roczny abonament na postój w strefie B będzie kosztował 279 zł, a w strefie C - 186 zł. Zniknie możliwość wykupienia abonamentu dla auta hybrydowego w strefie A. Tam kierowcy hybryd będą płacić tak samo jak wszyscy inni parkujący - stawkę godzinową. Oczywiście to zastrzeżenie nie dotyczy mieszkańców tej strefy - oni wciąż będą mieli prawo do wykupienia abonamentu na posiadany samochód, również hybrydowy.

Kierowcy samochodów z napędem hybrydowym nie będą mogli wykupić rocznego abonamentu w strefie A. Eryk Stawinski Reporter

Radni podjęli decyzję. Parkowanie we Wrocławiu będzie znacznie droższe

Podwyżki nie są jedynie czczym gadaniem, a stały się faktem - w miniony czwartek radni podczas XXI Sesji Rady Miejskiej Wrocławia wzięli udział w głosowaniu. Uprawnionych w głosowaniu nad uchwałą było 34 radnych - głosy "za" oddały 22 osoby, przeciwko było trzech, a dwóch wstrzymało się od głosu. Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 stycznia 2026 r.

Nowy Mercedes CLA bez tajemnic. Nowa generacja, nowe technologie, nowy napęd Adam Majcherek INTERIA.PL