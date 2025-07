Tysiące kierowców mogą stracić prawo jazdy na zawsze. Jak ustaliła Interia, każdego roku policja zatrzymuje ponad 16 tysięcy osób, które wsiadają za kółko mimo sądowego zakazu. Rząd właśnie przygotował dla nich surowszy bat - za złamanie zakazu będzie grozić dożywotnia utrata uprawnień. Projekt zmian trafił już do Sejmu. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający zmiany w aż 10 ustawach dotyczących kierowców. Dokument trafił do Sejmu (druk sejmowy 1451) i skierowano go do pierwszego czytania.