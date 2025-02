W przypadku naruszenia zakazu sąd powinien co do zasady orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Także możliwość przepadku pojazdu oraz minimalne świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 zł mają pełnić rolę środków odstraszających

To kontrowersyjny zapis, bo tylko w 2024 roku na polskich drogach zatrzymano ponad 16 tys. kierujących z orzeczonym zakazem .

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że skala zjawiska to m.in. efekt jednych z najniższych w całej UE limitów alkoholu. W Polsce sądy obligatoryjnie orzekają wobec kierujących zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli kontrola policyjna wykaże stężenie alkoholu powyżej 0,2 promila (wykroczenie). Polacy masowo tracą wiec prawa jazdy ”za alkohol” przy stężeniach, które w takich krajach jak np. Niemcy, Francja czy Wielka Brytania nie narażałyby ich nawet na mandat . Jednym z efektów jest właśnie masowe łamanie przez kierowców sądowych zakazów, które – zgodnie z obowiązującym prawem – orzekane są na minimum pół roku.

Projekt zakłada również doprecyzowanie przepisów o konfiskacie pojazdów nietrzeźwym kierującym. Zakłada on np., że jeśli kierowca będzie mieć od 0,5 do 1,5 ‰ alkoholu we krwi lub jest objęty zakazem prowadzenia pojazdów, sąd będzie mógł zdecydować o przepadku pojazdu.