Kto może jeździć pasem DOP? Nowe oznaczenia na drogach

Tabliczka z napisem DOP pod znakiem D-11 to dla wielu kierowców zagadka - kojarzą, że chodzi o buspasy, ale nie do końca wiedzą, kto i na jakich zasadach może z nich korzystać. Na wielu buspasach na przykład w Warszawie jazda jest zupełnie legalna w pewnych godzinach, z kolei podczas szczytu porannego i popołudniowego można zarobić 100 złotych mandatu i punkt karny. Co oznacza skrót DOP i kogo dotyczy?