Najważniejszy przepis znajduje się w artykule 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Stanowi on, że kierujący pojazdem zbliżający się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić autobusowi włączenie się do ruchu. Warunek jest jeden: kierowca autobusu musi sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.