Drogi szybkiego ruchu w Polsce jeszcze do niedawna były miejscem, gdzie piraci drogowi mogli czuć się tam niemal bezkarni. Nie ma tam przecież fotoradarów, ani nie trzeba się obawiać, że za zakrętem stoi patrol policji w wycelowanym w nas radarem. Sytuacja poprawiła się nieco wraz z powołaniem grupy Speed, do której trafiły pościgowe nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, ale jest ich zdecydowanie za mało.

Dlatego też coraz częściej stosowane są odcinkowe pomiary prędkości, które wymuszają przepisową jazdę wszystkich kierujących na długich fragmentach dróg. Do końca roku odcinkowym pomiarem prędkości w Polsce objętych mają być 74 odcinki o łącznej długości 400 km.

Jaki jest rekord mandatów z odcinkowego pomiaru prędkości?

Na polskich drogach funkcjonuje już przeszło 70 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, ale liczba ta szybko rośnie, bo cały czas rozpisywane są kolejne przetargi.

O skuteczności takiego rozwiązania świadczą statystyki z najbardziej skutecznego odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce. Chodzi o dolnośląski fragment autostrady A4, gdzie na odcinku o długości 8,1 km między węzłami Kostomłoty - Kąty Wrocławskie tylko w pierwszej połowie roku kamery OPP zarejestrowały ponad 24 tys. wykroczeń. W przeliczeniu daje to 133 wykroczenia na dobę lub jeden mandat na 11 minut.

To i tak postęp, bo w pierwszej połowie ubiegłego roku, gdy kierowcy jeszcze nie mieli świadomości działania OPP, system na A4 zarejestrował ponad 50 tys. wykroczeń.

Gdzie jest najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Okazuje się jednak, że najbardziej skuteczny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce, wcale nie jest najdłuższy. Łączenie obu tych cech wydaje się intuicyjne, ponieważ wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów, coraz więcej kierowców może albo zapominać, że nadal jest kontrolowanych lub zakładać, że przegapili znak informujący o końcu OPP.

Tymczasem najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, znajdujący się na drodze S7 między Falęcicami i Nowym Gozdem, ma aż 14 km. Pokonanie go z przepisową prędkością 120 km/h zajmuje 7 minut, co naprawdę potrafi się dłużyć.

Najkrótszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Po drugiej stronie skali znajduje się odcinkowy pomiar prędkości, który już od 2016 roku monitoruje fragment drogi krajowej nr 78 w miejscowości Gorzyce w województwie śląskim. Chodzi o miejscowość położoną w powiecie wodzisławskim, na drodze między Wodzisławiem Śląskim a granicą z Czechami. Przez niewielką miejscowość przejeżdżają liczne pojazdy w drodze m.in. do Brna, więc lokalne władze zabiegały o uspokojenie ruchu.

Efektem jest najkrótszy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości, którego odcinek pomiarowy liczy sobie zaledwie 848 metrów w kierunku na Gliwice i równe 850 metrów w kierunku na Ostrawę.

Odcinek pomiarowy znajduje się w obszarze zabudowanym, gdzie dopuszczalna przepisami prędkość wynosi 50 km/h. Oznacza to, że poruszając się z przepisową prędkością, przejechanie całego odcinkowego pomiaru prędkości w Gorzycach zajmie kierowcy równą minutę.

