Precyzują się plany dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Infrastruktury, kontrolowany odcinek będzie miał nie 5, a aż 8 km długości.

Najkrótsza autostrada w Polsce z ograniczeniem do 120 km/h

A8 to najkrótsza autostrada w Polsce. Pełni również funkcję Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, a jej długość to zaledwie 22,7 km. Nie tylko odciąża ruch w mieście, ale także przyspiesza podróż kierowców przemierzających Dolny Śląsk. Na całym odcinku AOW obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Wprowadzono je, motywując decyzję troską o bezpieczeństwo podróżujących oraz potrzebą redukcji hałasu docierającego do mieszkańców osiedli sąsiadujących z trasą.

Kierowcy nagminnie łamią przepisy

Trzy pasy jazdy w każdą stronę dla niektórych kierowców są jednak zachętą do przekraczania limitów - mnóstwo kierowców pokonuje tę trasę ze znacznie wyższą prędkością. W związku z tym wrocławscy radni zawnioskowali o objęcie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia odcinkowym pomiarem prędkości. Wstępna wersja zakładała wprowadzenie go na pięciokilometrowym odcinku od węzła Wrocław Północ, gdzie AOW łączy się z S5, do węzła Wrocław Stadion. Jednak, jak informuje Radio Wrocław, po naciskach ze strony wrocławskich radnych Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego oraz posłanki Małgorzaty Tracz, Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na wydłużenie kontrolowanego odcinka o kolejne 3 kilometry - aż do węzła Wrocław Lotnisko.

Ministerstwo odrzuciło pomysł pełnego nadzoru

Wnioskodawcy przekonywali ministerstwo, że pomiar prędkości powinien być zastosowany na całej trasie. Motywowali to faktem natężenia ruchu na AOW, które jest dwukrotnie wyższe niż zakładały projekty. Na to rozwiązanie minister jednak nie przystał.

Sposób na ominięcie odcinkowego pomiaru prędkości na AOW

Warto jednak zwrócić uwagę, że mowa o jednym odcinku z kontrolą prędkości. Przedłużenie go do węzła Wrocław Lotnisko oznacza, że kierujący będą mijać zjazd Wrocław Stadion. To oznacza, że ci, którzy będą chcieli przejechać z nieprzepisową prędkością np. przez efektowny Most Rędziński, wciąż będą mogli to zrobić - wystarczy, że rozpoczną lub zakończą przejazd na węźle Wrocław Stadion i odcinkowy pomiar prędkości nie będzie ich zmartwieniem. Żeby rozwiązać ten problem, trzeba by stworzyć dwa osobne odcinki pomiarowe: Wrocław Północ - Wrocław Stadion oraz Wrocław Stadion - Wrocław Lotnisko.

System ruszy najwcześniej w 2026 roku

Realizacja nowego odcinkowego pomiaru prędkości na A8 planowana jest na 2026 rok. Ostateczny termin zależeć będzie od przebiegu postępowania przetargowego oraz tempa prac wykonawcy. Do tego czasu kierowców utemperować mogą jedynie lotne patrole policji w nieoznakowanych radiowozach, które często przemierzają całą AOW.

