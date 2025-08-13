Bugatti Brouillard - nowy projekt w ramach Programme Solitaire

Podczas Monterey Car Week Bugatti zaprezentowało Brouillard - pierwsze auto stworzone w ramach nowego programu Programme Solitaire. Zakłada on produkcję maksymalnie dwóch unikatowych pojazdów rocznie, każdy w pojedynczym egzemplarzu. Brouillard powstał jako hołd dla ukochanego konia Ettore Bugattiego. Nazwa oznacza po francusku mgłę i nawiązuje do białej sierści zwierzęcia z delikatnymi, szarymi cętkami.

Samochód zbudowano na bazie najnowszej wersji platformy z silnikiem W16 o mocy 1600 KM i czterema turbosprężarkami. To ta sama jednostka, którą znamy z modelu Chiron Super Sport 300+. Producent nie ujawnia osiągów, ale można zakładać, że prędkość maksymalna przekracza 400 km/h.

Design Brouillarda jest inspirowany sztuką i aerodynamiką

Projekt Brouillarda czerpie z tradycji coachbuildingu, czyli ręcznego budowania nadwozi na gotowych podwoziach. W latach 30. XX wieku Jean Bugatti stworzył ikony takie jak Type 57 SC Atlantic - dziś producent powraca do tej filozofii.

Nadwozie Brouillarda to proporcja inspirowana klasycznymi zasadami sztuki - dolna część w ciemnych barwach optycznie obniża auto, a jasna górna linia sprawia, że sylwetka wydaje się lżejsza i bardziej dynamiczna. Wloty powietrza kierują strumień do chłodnic, stały spojler typu ducktail poprawia stabilność, a dyfuzor zwiększa docisk i efektywność przepływu powietrza.

Wnętrze Bugatti Brouillard - luksus w najdrobniejszych detalach

Fotele wykonano na indywidualne zamówienie, z nietypowym układem skórzanych łat. W drzwiach i oparciach znalazły się haftowane wizerunki konia, a lewarek zmiany biegów powstał z jednego bloku aluminium i ma szklaną wstawkę z miniaturową rzeźbą.

Materiały dobrano z najwyższą starannością - paryskie tkaniny w kratę, zielony karbon oraz frezowane elementy aluminiowe. Szklany dach tworzy poczucie przestronności, a centralny tunel przechodzi płynnie z zewnątrz do wnętrza.

Cena Bugatti Brouillard - wartość na poziomie 100 mln zł

Brouillard to samochód unikatowy. Powstał w jednym egzemplarzu dla prywatnego kolekcjonera, miłośnika nie tylko aut Bugatti, ale także mebli Carlo Bugattiego i rzeźb Rembrandta Bugattiego. Koszt projektu szacowany jest na ok. 100 mln zł. To wartość obejmująca nie tylko bazowe podwozie, ale przede wszystkim ręcznie wykonane nadwozie, indywidualny projekt wnętrza oraz tygodnie pracy zespołu rzemieślników.

Moc 1600 KM, unikatowy design i cena sięgająca 100 mln zł czynią z niego obiekt kolekcjonerski o wartości nie tylko użytkowej, ale i historycznej. Programme Solitaire ma powtarzać ten proces maksymalnie dwa razy w roku, co sprawia, że Brouillard już teraz jest motoryzacyjnym białym krukiem.

