Potężne zarobki profesjonalnych piłkarzy niejako zmuszają ich do szukania najróżniejszych form inwestycji. Zdecydowana większość decyduje się na zakup nieruchomości w różnych częściach świata, a także drogich samochodów. Wielu z nich wykracza jednak poza te modele, które dostępne są w salonach sprzedaży.

Norweski piłkarz Manchesteru City kupił Bugatti Tourbillon za 5 mln euro. To nie pierwszy tak drogi samochód Haalanda, który od dłuższego czasu współpracuje ze znanym inwestorem i popularnym kolekcjonerem.

Bugatti Tourbillon to limitowany pocisk z silnikiem V16

Za design odpowiedzialny jest Frank Heyl, który postawił na mieszankę nowoczesnych kształtów ze szczyptą klasyki w postaci układu przednich reflektorów, grilla i charakterystycznego łuku za drzwiami, co jest bezpośrednim nawiązaniem do modeli Bugatti z połowy XX wieku.

Jestem przekonany, że nie muszę was zapewniać o topowych rozwiązaniach w postaci monokoku z karbonowego kompozytu, czy przedniej i tylnej ramie wykonanej ze wzmocnionego aluminium. Na każdym kroku spotkacie się z najnowocześniejszymi technologiami, które nie tylko wpływają na finalną cenę, ale przede wszystkim prowadzenie i sportowy charakter. Zdecydowanie nietypowa jest sama kierownica, która posiada nieruchomą środkową część.

Trzeba przyznać, że nazwa nowego modelu Bugatti brzmi dosyć egzotycznie. Za główny punkt należy uznać jednostkę napędową - wolnossący motor V16 o pojemności 8,3 l wspomagany jest trzema silnikami spalinowymi. Łączna moc Tourbillona wynosi 1800 KM, co pozwala na sprint do setki w zaledwie 2 sekundy i osiągnięcie prędkości maksymalnej wynoszącej 445 km/h. Pierwsze skrzypce grają jednak wyjątkowe zegary, której bezpośrednio nawiązują do nazwy modelowej.