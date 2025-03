Ataki na Tesle nie są niczym nowym. To problem, który istnieje od początku istnienia marki. Obecnie mamy do czynienia z zupełnie innym charakterem wandalizmu, który nie jest wymierzony bezpośrednio w właścicieli samochodów elektrycznych, a jest formą sprzeciwu wobec politycznego zaangażowania Elona Muska.

Spora część Amerykanów i Europejczyków nie zgadza się z działaniami właścicieli Tesli, co manifestuje m.in naklejkami na samochodach z napisem „ Kupiłem, zanim Elon zwariował ”. W USA szczególnie nasiliły się ataki wandalizmu, a na drogi wyjechali tzw.„łowcy Cybertrucków”, którzy za pomocą projektorów wyświetlają na nadwoziach elektrycznego pickupa memy ośmieszające Elona Muska i Donalda Trumpa.

Zniszczony samochód oznacza zazwyczaj konieczność zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Gdy liczba takich zgłoszeń rośnie, firmy ubezpieczeniowe reagują podwyżkami dla całej grupy ryzyka - w tym przypadku dla wszystkich właścicieli Tesli.

Jeśli liczba aktów wandalizmu wobec Tesli będzie nadal rosła i nie wróci do poprzedniego poziomu, w przyszłości możemy zobaczyć wzrost stawek za ubezpieczenie autocasco

Z kolei Shannon Martin, analityczka ubezpieczeniowa, wyjaśniła, że choć szkody spowodowane wandalizmem są pokrywane z polisy autocasco, to zwykle nie podnoszą składek tak bardzo, jak szkody powstałe w wyniku kolizji. Niemniej jednak mają wpływ na ogólne koszty ubezpieczenia.

Tesla to najdroższa marka samochodów elektrycznych do ubezpieczenia

Wzrost stawek ubezpieczeniowych nie spodoba się właścicielom Tesli, ponieważ aktualnie są to jedne z najdroższych samochodów do ubezpieczenia. Według CarEdge, Tesla jest najdroższą marką elektryczną do ubezpieczenia i dodatkowo zajmuje czołowe miejsce pod względem wysokości składek, zaraz za Rolls-Royce’em, Lamborghini, Bentleyem, McLarenem, Maserati i Aston Martinem.