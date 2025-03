W styczniu i lutym 2025 roku z europejskich salonów amerykańskiej marki wyjechało jedynie 10 511 samochodów , co oznacza spadek o 46 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wszystkie modele Tesli odnotowały straty na poziomie co najmniej 36 proc.

W Niemczech w lutym sprzedaż spadła o 76 proc. (względem lutego 2024 roku). Znaczne tąpnięcie nastąpiło również w Skandynawii - w Szwecji sprzedaż zmniejszyła się o 42 proc. rok do roku, natomiast w Danii i Norwegii o 48 proc. Spadki dotknęły także Francję (45 proc.), Włochy (55 proc.) oraz Portugalię (53 proc.).

Napięcie wokół Tesli i kontrowersyjnych działań Elona Muska stopniowo osiąga punkt kulminacyjny. Wielu właścicieli elektrycznych samochodów próbuje się ich pozbyć, wystawiając je na sprzedaż. Niektórzy decydują się na umieszczanie na swoich pojazdach naklejek z hasłem: "Kupiłem to, zanim Elon oszalał" . Pierwsze takie oznaczenia zaczęły pojawiać się również w Polsce.

Jednocześnie przed salonami Tesli organizowane są masowe protesty i pikiety nawołujące do bojkotu marki. Dochodzi nawet do aktów agresji - we Francji podpalono kilkanaście nowych pojazdów, a w Nowym Jorku interweniowała policja, zatrzymując kilkanaście osób podczas demonstracji.