Wyrzucenie oleju do zwykłego śmietnika grozi mandatem w wysokości 500 złotych, ale przy większych naruszeniach kary mogą sięgnąć nawet 5 tysięcy złotych dla osób prywatnych. Firmy muszą liczyć się z karami do 500 tysięcy złotych. Wylanie oleju do kanalizacji może doprowadzić do poważnych problemów w lokalnej oczyszczalni ścieków i skażenia systemu wodnego. Za takie działanie grozi nie tylko wysoka grzywna, ale również konieczność pokrycia kosztów usunięcia szkód, które mogą wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych.