Dziwna zasada na parkingu pod blokiem. Nocą wsuwają 450 zł kary za wycieraczkę

Decyzja JTBS "Daszek” została podjęta bez konsultacji, a wezwania do zapłaty trafiają za wycieraczki aut w nocy, co powoduje duże oburzenie mieszkańców.

Sprawą zainteresował się radny Grzegorz Mosoń, który zaniepokojony sytuacją zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia do prezydenta miasta Michała Urgoła. Z relacji polityka wynika, że wezwania do zapłaty wkładane są za wycieraczki pojazdów w nocy, na co może wskazywać jedna z ostatnich sytuacji. Za szybą pojazdu znajdowało się upoważnienie od JTBS "Daszek", które zezwalało na wjazd na teren parkingu z możliwością nieodpłatnego parkowania. Za wycieraczką umieszczone zostało wezwanie do zapłaty kary w wysokości 450 zł. "Chyba w nocy nakładali karę i było ciemno, więc możliwe, że nie widzieli upoważnienia" - dodaje.