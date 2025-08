Taryfikator mandatów jest bezwzględny - za wymuszenie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu grozi kara od 1 do 2,5 tys. zł i 5 punktów karnych. To jedna z najwyższych kar w kodeksie drogowym, w skrajnym przypadku wyższa nawet od tej za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Jeśli wymuszenie pierwszeństwa doprowadzi do zderzenia, dolicza się kolejne 1,5 tys. zł za spowodowanie kolizji. W skrajnych przypadkach, gdy policja uzna, że doszło do rażącego naruszenia przepisów i spowodowania zagrożenia, sprawa trafia do sądu. Tam grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł.