W dzisiejszych czasach rynek motoryzacyjny wygląda zupełnie inaczej i filigranowe oraz do bólu proste samochody nie są już potrzebne. Dekady temu dla wielu osób były jedynym sposobem na zakup własnego pojazdu i często pełniły one rolę aut rodzinnych. Sytuacja ta zmieniła się jednak już dawno, wraz z rozrostem rynku samochodów używanych.

Mimo to w sprzedaży znajdziemy kilka współczesnych wersji modeli dawnych aut "dla ludu". Najlepszym przykładem jest oczywiście Mini, które rozrosło się do rangi osobnej marki. Nieco mniej szczęścia miał Volkswagen z nowym Garbusem (który jednak doczekał się dwóch nowożytnych generacji nim zniknął z rynku) oraz Honda z elektrycznym modelem e, mocno nawiązującym do pierwszej generacji Civica. Inną marką, która postawiła na powrót do swoich dawnych modeli jest Renault, które oferuje już modele 5 oraz 4. Dlaczego więc Fiat nie miałby wrócić do Malucha?