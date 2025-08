Policja przypomina, że prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień to wykroczenie z art. 94 Kodeksu wykroczeń. Skutkuje ono skierowaniem sprawy do sądu i grozi grzywną nie niższą niż 1,5 tys. zł, aresztem lub ograniczeniem wolności. Sąd może także orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Z kolei właścicielowi pojazdu, który dopuścił do jego prowadzenia osobę bez uprawnień, grozi mandat w wysokości 300 zł.

Policjanci apelują do rodziców. Grzywna to najniższy wymiar kary

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wystosowali apel do rodziców, podkreślając, że nie należy pozwalać dzieciom ani osobom bez uprawnień na prowadzenie pojazdów mechanicznych niezależnie od tego, czy chodzi o hulajnogę elektryczną, motorower, motocykl czy samochód. Statystyki policyjne wskazują na tragiczne skutki takich zachowań, w tym wypadki śmiertelne z udziałem dzieci korzystających m.in. z hulajnóg elektrycznych. "Hulajnoga, motorower czy motocykl - nawet o małej pojemności - to nie zabawka" - ostrzegają.

Od 1 stycznia 2022 r. jazda bez prawa jazdy skutkuje nie tylko mandatem, ale również skierowaniem sprawy do sądu. Grzywna może wynosić od 1,5 tys. do nawet 30 tys. zł. W poważniejszych przypadkach sąd może orzec karę pozbawienia wolności, choć ostateczna decyzja zależy od okoliczności zdarzenia.

Rodzice powinni pamiętać, że do nauki jazdy służą profesjonalne szkoły oraz wyznaczone strefy, w których dzieci mogą ćwiczyć pod okiem doświadczonych instruktorów. Udostępnienie pojazdu osobie bez uprawnień - w tym dziecku - jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Policja może ukarać właściciela, posiadacza lub zarządzającego pojazdem grzywną w wysokości od 20 do 5 tys. zł.

Jazda po cofnięciu uprawnień decyzją administracyjną to przestępstwo z art. 180a Kodeksu karnego. Grozi za to kara grzywny (nawet do 30 tys. zł), ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.