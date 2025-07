Nowe prawo uderza w samochody spalinowe , a to oznacza, że przedsiębiorcy chcący rozliczyć takie pojazdy na starych zasadach, muszą się pospieszyć i zarejestrować je przed końcem roku. W przeciwnym wypadku stracą możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu nawet 50 tys. zł.

Przypomnijmy, w Polsce zaledwie 3 na 10 nowych samochodów kupowanych jest przez klientów indywidualnych. W rzeczywistości udział klientów biznesowych w ogóle rejestracji jest nawet większy, bo do klientów indywidualnych zaliczane są również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Koniec roku to z reguły czas wzmożonych zakupów nowych aut przez nabywców biznesowych, którzy zaliczając takie zakupy w koszty uzyskania przychodu i starają się w ten sposób obniżyć swoje zobowiązania podatkowe względem fiskusa.

Warto podkreślić, że obowiązują one od 2018 roku, chociaż - jak wynika z analiz IBRM Samar - od tego czasu ś rednia cena samochodu osobowego w Polsce wzrosła o około 60 proc.

Niestety, wbrew oczekiwaniom przedsiębiorców, limity na 2026 rok nie zostaną podniesione. Wręcz przeciwnie, bo 1 stycznia wejdą w życie nowe stawki ustanowione jeszcze w 2022 roku, które po raz pierwszy zależeć będą również od emisji spalin. Nowe limity odpisów amortyzacyjnych na rok 2026 to:

Dla przedsiębiorców oznacza to, że w przypadku przytłaczającej większości samochodów spalinowych limit amortyzacji zostanie zmniejszony z obecnych 150 tys. zł do 100 tys. zł. Limit 50 gramów CO2/km odpowiada bowiem średniemu zużyciu paliwa na poziomie 2,15 l/100 km. W takim limicie są dziś w stanie zmieścić się jedynie niektóre (z reguły homologowane wg starej procedury) hybrydy plug in, których ceny z reguły przekraczają limity 150 tys. zł .