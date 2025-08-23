Ile kosztuje paliwo na stacjach?

Eksperci portalu e-petrol.pl wskazują, że w trakcie tegorocznych wakacji ceny paliw notują nieznaczne, choć utrzymujące się, spadki. Nie inaczej jest w tym tygodniu. Z wyliczeń portalu wynika, że średnie ceny paliw prezentują się następująco:

Pb 98: 6,56 zł za litr

Pb 95: 5,77 zł/l

ON: 5,93 zł/l

LPG: 2,59 zł/l

Dla porównania w poprzednim tygodniu za paliwa kierowcy płacili średnio:

Pb 98: 6,55 zł/l

Pb 95: 5,79 zł/l

ON: 5,97 zł/l

LPG: 2,61 zł/l

LPG najtańsze w tym roku

Jak łatwo zauważyć, cena 98-oktanowej benzyny pozostała na względnie niezmiennym poziomie. Średnio wzrosła ona o 1 grosz. Lepiej prezentują się tutaj obniżki benzyny 95-oktanowej - o 2 grosze. Największa obniżka, wynosząca 4 gr, dotyczyła oleju napędowego. Najbardziej jednak mogą ucieszyć się tankujący LPG. Dzięki obniżce o 2 gr to paliwo jest obecnie najtańsze w tym roku. Obniżki, które zanotowano w obecnym tygodniu, wpisują się we wcześniejsze prognozy.

Niższe koszty tankowania to bez wątpienia dobra wiadomość, szczególnie, jeśli kierujący skorzystają z obowiązujących ciągle na stacjach wakacyjnych promocjach. Takie akcje prowadzi kilka największych sieci w Polsce, a obniżka, w zależności od firmy, może wynosić nawet 50 gr na litrze.

Czemu na stacjach są tłumy?

Warto jednak pamiętać, że jeszcze przez jakiś czas kierowcy muszą być przygotowani na większy ruch na stacjach, nie do końca wynikający tylko z niższych kosztów tankowania. Spowodowany on jest również samymi wakacjami. Z raportu Proxi.cloud oraz UCE Research wynika, że w lipcu, sierpniu i październiku ruch na stacjach był gęstszy o kolejno 15,18 i 17 proc. od średniej rocznej. Oczywiście wzrost, choć nie tak zauważalny, notowany jest już w czerwcu (w tym roku było to 6 proc. powyżej średniej), ale pojawia się pytanie skąd taka "przerwa" we wrześniu.

Weronika Piekarska z Proxi.cloud stwierdziła, że wynika to z faktu, iż "konsumenci z opóźnieniem wracają do regularnego funkcjonowania". Wskazała również, że natężenie wizyt na stacjach rośnie ponownie w październiku m.in. z powodu powrotu studentów na uczelnie.

