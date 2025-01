Nie jest tajemnicą, że deklarowane przez producentów wyniki zużycia paliwa od lat mocno rozmijają się z rzeczywistością. By temu zaradzić, we wrześniu 2018 roku wprowadzono w EU nowy cykl homologacyjny. Bliższy rzeczywistości tryb WLTP zastąpił wówczas dotychczasowy NEDC, w wyniku czego deklarowane przez producentów spalanie skokowo wzrosło o blisko 30 proc.

Teraz podobne zmiany dotknęły ładowane z gniazdka hybrydy plug-in. Do tej pory zużycie paliwa takich aut, a co za tym idzie – poziom emisji CO2, obliczany był z wykorzystaniem specjalnych algorytmów na dystansie symulowanej podróży o długości 800 km. W efekcie, uwzględniając start do takiej ”wyprawy” z załadowaną do pełna baterią i dane dotyczące np. rekuperacji, producenci mogli deklarować rekordowo niskie spalanie. W cennikach nie brakuje dziś np. dużych rodzinnych SUV-ów, które oficjalnie zużywają np. poniżej 3 l/100 km.