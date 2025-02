Kim jest BYD? Chiński gigant w drodze po Europę

Jeszcze kilka lat temu mało kto w Europie słyszał o BYD. Dziś to największy chiński producent samochodów, który wyprzedził nawet Teslę pod względem liczby sprzedanych aut elektrycznych. Ba, z zeszłoroczną produkcją na poziome 4,27 miliona samochodów globalnie ustępuje miejsca wyłącznie Toyocie i Volkswagenowi. W Chinach to gigant, w Europie dopiero buduje pozycję. Na rynku pojawiły się już modele Dolphin, Atto 3 czy Seal – nowoczesne elektryki, które mają konkurować z europejskimi markami. Ale to dopiero początek ekspansji.

Wyniki sprzedaży BYD w Europie w 2024 roku

W 2024 roku — cztery lata po debiucie na Starym Kontynencie — BYD sprzedał nieco poniżej 50 tys. samochodów w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz EFTA. Jak wylicza serwis Autonews, to trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2023, kiedy nabywców znalazło 18 tys. aut chińskiej marki. Mimo dynamicznego rozwoju, BYD zajmuje dopiero 31. miejsce na europejskim rynku. Dla porównania, chińska marka MG (należąca do koncernu SAIC) sprzedała w Europie w 2024 roku 243 390 samochodów, zajmując 20. pozycję w rankingu najpopularniejszych marek.

Dlaczego BYD zmienia koncepcję wejścia do Europy?

Plan Chińczyków wydawał się prosty: podbić Europę samochodami elektrycznymi. Jednak rzeczywistość zweryfikowała te założenia. Popyt na auta elektryczne w Europie spowolnił. Powody? Wysokie ceny, wciąż nierówno rozwinięta sieć ładowarek i obawy o zasięg. Klienci coraz częściej patrzą na hybrydy jako praktyczniejszy wybór. Dlatego już pod koniec ubiegłego roku Stella Li, wiceprezes wykonawcza BYD, na targach w Paryżu zapowiedziała, że w Europie sprzedawane będą zarówno samochody elektryczne jak i hybrydy. Platformy BYD są przygotowane tak, że mogą "obsłużyć" oba rodzaje napędu i dzięki temu crossover Atto 2, który powstał jako elektryk, zyska napęd hybrydowy.

Hybrydy plug-in BYD – czym mają przekonać Europejczyków?

Hybryda plug-in to auto, które można naładować z gniazdka i przejechać kilkadziesiąt, a czasem ponad sto kilometrów na samym prądzie. Jednocześnie ma silnik spalinowy, co rozwiązuje problem obawy o zasięg. W efekcie codzienne dojazdy mogą być tanie i ekologiczne, a dłuższe trasy – bez stresu o punkty ładowania. Tego właśnie chcą Europejczycy, a BYD chce to wykorzystać.

Fabryki BYD w Europie – lokalna produkcja sposobem na cła

Dodatkowo, aby ominąć wysokie taryfy celne na chińskie auta elektryczne, BYD podjął decyzję o budowie zakładów produkcyjnych w Europie. Firma buduje dwie fabryki. Pierwsza, na Węgrzech, wystartuje w tym roku, druga – w Turcji – ma rozpocząć działalność w 2026 roku. Roczna zdolność produkcyjna tych zakładów wyniesie łącznie 500 tys. samochodów. I nie wszystkie będą elektrykami – to tu ma powstawać m.in. hybrydowe Atto 2.

Co oznacza nowa strategia BYD dla kierowców?

Przede wszystkim więcej wyboru. Hybrydy plug-in to rozwiązanie "pomiędzy" – dla tych, którzy chcą oszczędzać, ale boja się pełnego przejścia na prąd. BYD planuje walczyć ceną i oferować nowoczesne technologie, co może zmusić europejskich producentów do reakcji.

BYD dostosowuje się do Europy – hybrydy, produkcja i sprzedaż

BYD nie tyle odchodzi od elektryków, co raczej dostosowuje swoją strategię do europejskich realiów. Firma stawia na lokalną produkcję, szerszą gamę modelową oraz rozwój sieci sprzedaży i usług finansowych. Te zmiany mają na celu umocnienie pozycji BYD na konkurencyjnym europejskim rynku motoryzacyjnym.

Czy hybrydy plug-in to rzeczywiście lepsze rozwiązanie niż elektryki? BYD stawia na tę kartę. Czas pokaże, czy chiński gigant znów zaskoczy rynek.

