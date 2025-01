7 tys. zł kary za każde auto. Producenci szukają ratunku u Tesli

Ford, Mazda, Subaru, Stellantis i Toyota zapłacą Tesli za prawa do emisji CO2 w UE. To sposób na ominięcie kar naliczanych na producentów samochodów w związku z przepisami CAFE. Obniżone od 1 stycznia normy emisji spalin i zmiany w sposobie pomiaru spalania to gigantyczne wyzwanie dla producentów samochodów spalinowych. O skali zmian najlepiej świadczy obecność w zestawieniu Toyoty, która do tej pory nie musiała przejmować się limitami emisji CO2.